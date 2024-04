Pneus hiver : risquez-vous une amende en roulant avec au printemps ou en été ?

© Unsplash

Voilà un peu plus d’un mois que le printemps est arrivé et quelque temps après, l’heure d’été. Il faudra attendre le mois de mai pour profiter de températures élevées et de beaux couchers de soleil après plusieurs semaines de mauvais temps en avril.

Les intempéries qui tombent sur une grande partie de la France impactent aussi les automobilistes, censés s’adapter à ces conditions climatiques. La pluie et les températures fraîches pourraient logiquement vous pousser à garder vos pneus hiver. Risquez-vous une sanction en roulant avec au printemps et en été ?

La loi peut-elle vous punir si vous roulez avec des pneus hiver au printemps ou en été ?

Le soleil se fait attendre en France. Au lieu de profiter de ses rayons du matin au soir, les Français doivent sortir les parapluies et faire tourner les essuie-glaces depuis quelques semaines. Avec ce climat automnal, parfois même hivernal, certains automobilistes font le choix de continuer à rouler avec leurs pneus hiver.

Rappelons que celui-ci, aussi appelé « pneu neige », garantit une meilleure adhérence et une distance de freinage réduite sur sol mouillé lorsque le thermostat passe sous les 7°C. Il est donc plutôt adapté à la fraîcheur matinale actuelle, en théorie. La loi Montagne oblige à s’équiper de pneus hiver (ou de chaînes) dans 34 départements du 1ᵉʳ novembre au 31 mars.

En revanche, la législation ne prévoit aucune sanction si vous roulez avec « hors saison », même s’il vaut mieux éviter de le faire. En effet, Michelin précise que « la gomme sur la bande de roulement d’un pneu hiver se ramollit et perd en efficacité » quand la température dépasse 7°C.

Le pneu hiver offre aussi plus de résistance, votre véhicule consomme donc plus de carburant et émet davantage de dioxyde de carbone. Lors des fortes chaleurs, il vaut mieux rouler avec des pneus été pour bénéficier d’une meilleure tenue de route.