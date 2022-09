Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves sera de retour dans l’extension Phantom Liberty

Le tout premier DLC de Cyberpunk 2077 est enfin officiel. Les joueurs attendaient cette annonce depuis plusieurs mois déjà. Une fuite avait dévoilé quelques informations sur le DLC au mois de mai, mais nous n’avions pas encore la présentation complète comme CD Projekt RED vient de le faire. Le studio polonais a donc présenté officiellement la toute première extension du jeu baptisée Phantom Liberty.

Keanu Reeves – Crédit : CD Projekt RED

En plus d’avoir une nouvelle zone de jeu et d’introduire du nouveau contenu inédit, Phantom Liberty marquera le retour du personnage interprété par Keanu Reeves. L’acteur l’a lui-même confirmé dans une vidéo. Il joue le personnage Johnny Silverhand, un ancien militaire américain qui s’est engagé dans la lutte contre les corporations.

L’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 sortira en 2023

Dans la vidéo du teasing de son retour, Keanu Reeves a déclaré que : « c’est génial d’être de retour dans le rôle de Johnny ». En effet, les joueurs retrouveront Johnny Silverhand dans l’extension Phantom Liberty. Keanu Reeves n’a pas donné plus de détails sur le retour de son personnage, mais les joueurs sont déjà impatients de le retrouver.

Il faudra néanmoins attendre plusieurs mois avant de découvrir Phantom Liberty et revoir Johnny Silverhand. L’extension Phantom Liberty sortira courant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les joueurs des consoles old-gen ne pourront effectivement pas en profiter. Après un lancement catastrophique en décembre 2020 dû à plusieurs raisons, CD Projekt RED préfère probablement oublier les PlayStation 4 et Xbox One pour éviter de nouveaux problèmes.

En plus de Keanu Reeves, à quoi s’attendre pour le DLC Phantom Liberty ? Comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessous, Cyberpunk 2077 va avoir une nouvelle zone de jeu encore plus sombre et violente « située dans un tout nouveau quartier de Night City ». De nouveaux personnages rejoindront aussi l’aventure dans Phantom Liberty, mais V sera toujours le personnage principal jouable. En attendant l’arrivée de l’extension, vous pourrez retrouver l’univers de Cyberpunk 2077 avec la série animée Cyberpunk : Edgerunners qui débarquera sur Netflix le 13 septembre.

