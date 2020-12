Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et rembourse ses joueurs

Au cœur d’un lancement pour le moins houleux, Cyberpunk 2077 est en train de mettre CD Projekt Red en difficulté. Après la dégringolade d’un milliard de dollars de l’action boursière de la firme polonaise, de nouvelles déconvenues sont en approche. En effet, Sony a décidé de rembourser les joueurs PlayStation et de purement et simplement radier le jeu du PlayStation Store. Un signal extrêmement fort de la part du constructeur japonais, qui ne va pas aider CD Projekt Red à se sortir de la galère. Le mouvement avait déjà commencé il y a quelques jours avec des demandes de remboursement en masse de la part des joueurs.

Crédits : CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 ou comment passer de hype à scandale

La sortie de Cyberpunk 2077, pourtant l’un des jeux les plus attendus depuis des années, tourne à la catastrophe. Il faut dire que CD Projekt Red, outre ses méthodes de management contestables, a clairement sorti un jeu non fini. Il est même injouable dans certains cas pour les versions PS4 et Xbox One. L’éditeur a d’ailleurs lui-même reconnu s’être concentré sur les versions PC et next-gen, délaissant les version PS4 et Xbox One.

Au cas où cela ne suffirait pas, CD Projekt Red a également reconnu avoir induit en erreur Microsoft et Sony. L’éditeur a laissé croire que les problèmes pourraient être corrigés avant la sortie officielle. CD Projekt Red a profité de la réputation acquise avec The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 : L’état catastrophique du jeu a poussé Sony à réagir

Sony, excédé par la situation, a décidé de frapper fort. Ainsi, la firme japonaise a annoncé que les joueurs seraient remboursés s’ils le souhaitent. Et d’autre part, que le jeu sera retiré du PlayStation Store avec effet immédiat. Sony a annoncé cette décision dans un communiqué sans équivoque.

« SIE (Sony Interactive Entertainment) s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction client, c’est pourquoi nous commencerons à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous aurons confirmé que vous avez acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons à traiter votre remboursement. Veuillez noter que le remboursement peut varier en fonction de votre mode de paiement et de votre institution financière. »

Les demandes remboursements peuvent d’ores et déjà être faites directement sur le PlayStation Store.

Source : Kotaku