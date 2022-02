Cyberpunk 2077 : le patch 1.5 est là avec les versions pour PS5 et Xbox Series X !

CD Projekt Red vient de l’annoncer, le patch 1.5 pour Cyberpunk 2077 est enfin en cours de déploiement. De nombreux changements ont été annoncés. Dans la foulée, la version du jeu dédiée à la PS5 et aux Xbox Series a été mise à disposition, avec des visuels améliorés, du ray tracing, de la 4K à 60 FPS, etc.

Cyberpunk 2077 © haltab

C’est officiel : le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 est enfin disponible au téléchargement, avec dans ses valises les versions PS5, Xbox Series X du jeu. Son déploiement est en cours. Sur les consoles de neuvième génération, ce patch vous permet de profiter du jeu avec des graphismes améliorés, comme l’avait annoncé le studio polonais par le passé.

Les éditions PS5 et Xbox Series X devaient initialement être lancées en 2021, mais ont connu plusieurs retards, après que le studio ait dû se concentrer sur la correction de nombreux bogues suite à un lancement désastreux.

Cyberpunk 2077 : 4K et 60 FPS au menu sur PS5 et Xbox Series, le patch 1.5 enfin là

La PS5 et la Xbox Series X peuvent donc désormais profiter de Cyberpunk 2077 en 4K avec une fréquence d’images de 60 images par seconde, une fois le mode performance activé. Un nouveau mode avec ray tracing est également disponible, avec des effets d’ombre plus complexes, qui donne des environnements encore plus réalistes. Cependant, l’activation de ce mode verra la fréquence d’images chuter à 30 images par seconde, on ne peut pas tout avoir.

En plus des visuels améliorés, CD Projekt Red annonce avoir revu et corrigé le comportement de la foule. Les PNJ deviendront désormais agressifs si vous pointez votre arme sur eux, par exemple. Cette fonctionnalité n’est malheureusement toujours pas disponible sur les consoles PS4 et Xbox One, le studio affirmant avoir rencontré des problèmes techniques en essayant de le faire.

De nombreuses améliorations ont également été apportées au combat, à la conduite, au cyberware, aux PNJ et plus encore, que vous pouvez toutes consulter via le site officiel. Vous pourrez désormais changer entièrement votre apparence devant le miroir de votre appartement et acheter de nouveaux appartements si vous en avez marre de votre maison actuelle.

La version PS5 profite de nouvelles fonctionnalités DualSense, notamment l’utilisation de déclencheurs adaptatifs. Sur PC, l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) a été ajouté. Retrouvez toutes les notes du patch 1.5 à cette adresse.