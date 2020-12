Cyberpunk 2077 : polémique autour des graphismes des versions PS4 et Xbox One

Seulement quelques heures après la sortie de Cyberpunk 2077, une polémique a pris beaucoup d’ampleur sur Internet. En effet, les joueurs ont eu la très mauvaise surprise de constater que les versions PS4 et Xbox One du jeu n’étaient pas du tout à la hauteur de leurs espérances.

En effet, d’après toutes les personnes ayant pu tester ces versions et les vidéos du jeu publiées sur les réseaux sociaux, il semble que les graphismes sur les consoles de l’ancienne génération soient très décevants.

Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One – Crédit : Cyberpunk

Les versions PC et next-gen semblent avoir été épargnées par la colère des utilisateurs, même si le jeu est encore truffé de bugs et que la version PC met à genoux les cartes graphiques les plus puissantes du marché lorsque le Ray Tracing est activé. Nous avons eu la bonne surprise de voir que la console portable AYA NEO Founder faisait tourner Cyberpunk 2077 à 39 FPS avec son APU Ryzen 5 4500U.

Les graphismes de Cyberpunk 2077 sont immondes sur PS4 et Xbox One

Les versions touchées par la polémique sont les versions PS4 et Xbox One classique. En outre, les Xbox One X et PS4 Pro ne semblent pas être touchés par les mêmes problèmes de rendu. Plusieurs vidéos sont disponibles ci-dessous pour vous faire une idée des graphismes sur PS4 et Xbox One.

Nos confrères de Gamekult, qui ont pu tester le jeu en avance sur ces plateformes, conseillent même de ne pas acheter ces versions du jeu de CD Projekt Red. En effet, @gautoz évoque une version sacrifiée du jeu, et un rendu similaire à ce que pourrait proposer une version Switch.

Il est très étonnant de voir de tels graphismes sur ces versions de Cyberpunk 2077. En effet, le jeu est en développement depuis 2012. Celui-ci aurait normalement dû sortir sur l’ancienne génération de consoles, mais il a été repoussé à de nombreuses reprises. Les raisons de son report concernaient notamment le support des consoles next-gen, mais également l’optimisation du jeu sur les PS4 et Xbox One.

Il semble alors que CD Projekt Red ait eu beaucoup trop d’ambition pour ce jeu, qui était vraisemblablement destiné à devenir un jeu next-gen, quitte à délaisser les anciennes consoles. Pourtant, le studio CD Projekt Red a encore pointé du doigt pour ses conditions de travail. En effet, un employé a déclaré que les développeurs avaient travaillé nuit, jour, et weekends depuis plus d’un an. On aurait alors pu espérer un jeu plus abouti sur toutes les plateformes. Si vous possédez plusieurs consoles Sony, nous vous expliquons comment transférer votre sauvegarde de votre PS4 à votre PS5.

Si jamais vous étiez intéressé par les versions PS4 et Xbox One de #Cyberpunk2077, voilà une petite mise en garde officielle de @gautoz



D'ailleurs, il est toujours en #GKLive par ici : https://t.co/AXs1ehvKtA pic.twitter.com/Z0E4bOOvGB — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Et un dernier venant encore une fois directement du #GKLive (toujours l’introduction du jeu, mais avec cette fois-ci un vrai accès à l’open world) pic.twitter.com/0KpKvAKfe5 — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

