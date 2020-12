Cyberpunk 2077 : les fondateurs de CD Projekt RED ont déjà perdu 1 milliard de dollars

Au moment de sa sortie le 10 décembre dernier, Cyberpunk 2077 avait réussi à générer tellement de hype au cours des dernières années que le choc a été très rude pour les joueurs. L’action-RPG tant attendu de CD Projekt RED était largement en deçà des attentes. Ne parlons même pas de la polémique qui s’est créée autour des versions PS4 et Xbox One à cause des graphismes plus que décevants. Bien que le studio ait présenté ses excuses, les joueurs sont nombreux à se faire rembourser.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Par conséquent, l’action de CD Projekt RED à la bourse de Varsovie a plongé peu de temps après la sortie de Cyberpunk 2077. Comme l’a rapporté Bloomberg, les quatre fondateurs du studio polonais ont déjà perdu 1 milliard de dollars.

Cyberpunk 2077 ne s’est pas aussi bien vendu que prévu

Marcin Iwinski, Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz et Michal Kicinski détiennent 34 % de CD Projekt RED de manière collective. À l’heure actuelle, leur part s’élève à 3 milliards de dollars. En plus de la chute de l’action en bourse, le nombre de copies vendues de Cyberpunk 2077 est aussi inférieur aux estimations du studio. Au total, 25,6 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus alors que CD Projekt RED s’attendait à en vendre 30 millions.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été catastrophique pour CD Projekt RED. Les joueurs qui s’en sortent le mieux sont ceux qui jouent sur PC, à condition d’avoir une configuration relativement costaud. Ils peuvent même profiter du ray tracing s’ils ont une carte RTX de Nvidia. En effet, il n’est pas encore possible d’activer le ray tracing dans Cyberpunk 2077 avec les cartes AMD.

La perte financière est loin d’être le seul problème pour les fondateurs de CD Projekt RED. Outre le fait de corriger Cyberpunk 2077, le plus important pour CD Projekt RED est maintenant de regagner la confiance des joueurs et de reconstruire sa réputation. Surtout depuis qu’il a reconnu avoir induit en erreur Microsoft et Sony pour obtenir la certification et sortir le jeu sur Xbox One et PS4. Même Elon Musk n’a pas pu résister à se moquer de Cyberpunk 2077 sur Twitter.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu rate sa sortie, mais finit par se rattraper avec les mises à jour. L’exemple le plus notable est No Man’s Sky sorti en 2016 dans un état très loin de ce que le studio Hello Games avait promis aux joueurs. Les développeurs ne l’ont pas abandonné et la mise à jour 3.0 qui vient de sortir il y a quelques mois a rattrapé les erreurs commises.

Source : ComicBook