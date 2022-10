Cyberpunk 2077 : que va devenir votre sauvegarde à la fermeture de Google Stadia ?

CD Projekt fait un cadeau aux joueurs Stadia – © Cristiano Pinto / Unsplash

Cyberpunk 2077, malgré un lancement catastrophique, reste un excellent jeu. Ce n’est pas un hasard si un million de joueurs se sont rassemblés en même temps, convaincus par Cyberpunk : Edgerunners sur Netflix. Malheureusement pour certains adeptes qui jouent sur Stadia, le service de cloud gaming va fermer ses portes.

Forcément, certains se demandent ce que leur sauvegarde stockée chez Google va devenir. Vous êtes dans ce cas ? Cette annonce de CD Projekt va vous rassurer !

À lire > Jouer en streaming : GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, PS Plus… quelle est la meilleure offre de Cloud Gaming ?

Le transfert de sauvegarde possible pour Cyberpunk 2077

CD Projekt a sa solution ! © CD Projekt Red

C’est en 2023 que Stadia ferme ses portes. Google s’engage à un remboursement des achats. Mais avec l’accès à la bibliothèque numérique fermée, donc les sauvegardes au passage, certains joueurs de Cyberpunk 2077 craignent le pire. Qu’ils se rassurent, CD Projekt pense à eux. Il sera possible de transférer sa sauvegarde depuis Stadia vers une autre plateforme PC. .

Pour connaître la démarche, rendez-vous à cette adresse.

Cet épisode prouve bien qu’avec le dématérialisé, rien n’appartient vraiment aux joueurs. Même dans le cadre d’un service fourni par un géant du numérique comme Google. Cependant, Stadia a été une bonne alternative pour jouer à Cyberpunk 2077 chez ceux qui ne possèdent pas de PC assez puissant.

Pour transférer sa sauvegarde Stadia, les joueurs doivent utiliser Google Takeout comme l’explique la page d’assistance officielle de Cyberpunk 2077 ci-dessus.

La fin de Stadia étonne peu

Cette fermeture de Stadia était à attendre. Malgré la puissance de Google, d’autres alternatives se montraient plus avantageuses. On pense forcément à xCloud de Xbox ou Nvidia GeForce Now qui permet de streamer la bibliothèque Steam, Epic Games, Ubisoft, etc.

Il s’agit toutefois d’une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui ont été investis dès le début dans le lancement de cette plateforme ambitieuse qui voulait ses propres exclusivités.

Source : ScreenRant