Google annonce la fin de Stadia, son service de cloud gaming

Après presque trois ans, Stadia va fermer ses portes. Google a annoncé la fin de son service de jeu vidéo en streaming. Stadia était un projet ambitieux avec des centaines de jeux, la 4K, le son surround 5.1 et la technologie HDR. Néanmoins, le service de cloud gaming n’a pas attiré suffisamment de joueurs pour être vraiment rentable.

La manette Stadia © Alberto Bianchini / Unsplash

Stadia restera opérationnel jusqu’au 18 janvier 2023 avant d’être définitivement fermé. Les joueurs conserveront donc leur bibliothèque de jeux jusqu’à cette date. Google a aussi confirmé que tous les achats effectués seront automatiquement remboursés. Cela comprend les achats matériels comme la manette Stadia et le Chromecast Ultra de la Premiere Edition. Les jeux et les contenus supplémentaires achetés via le magasin Stadia seront aussi remboursés.

Stadia a raté ses objectifs de plusieurs centaines de milliers de joueurs

Nous savions déjà que Stadia n’était pas un service de cloud gaming aussi performant que ses concurrents comme GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et PlayStation Plus. Cependant, nous ne savions pas à quel point Stadia était loin de ses objectifs. La plateforme de cloud gaming était d’ailleurs disponible depuis quelques mois sur le Steam Deck via Microsoft Edge.

Dans un communiqué, le vice-président et directeur général de Stadia, Phil Harrison, a expliqué que : « bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia ».

Début 2021, il manquait déjà des centaines de milliers d’utilisateurs pour atteindre les objectifs de Stadia. Tous les employés travaillant sur Stadia seront réaffectés au sein de la société. Quant aux joueurs, ils n’auront pas besoin de renvoyer le matériel acheté. Ils recevront automatiquement le remboursement d’ici la mi-janvier 2023. Google a néanmoins précisé que les abonnements Stadia Pro ne sont pas éligibles à un remboursement, mais ils ne seront pas facturés jusqu’à la fin du service.

Phil Harrison a conclu que « nous restons profondément attachés au jeu et nous continuerons d’investir dans de nouveaux outils, technologies et plateformes qui alimentent le succès des développeurs, des partenaires de l’industrie, des clients du cloud et des créateurs ». Quoi qu’il en soit, Google n’avait probablement pas anticipé la fin aussi rapide de Stadia. Plusieurs fonctionnalités étaient même en cours de déploiement comme l’option de streaming en 1440p et la fonctionnalité « Party Stream » pour partager son écran avec ses amis.

Source : The Verge