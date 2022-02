Cyberpunk 2077 sur PS5 : la mise à niveau est bloquée pour certains joueurs à cause d’un problème de région

Les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 sont disponibles, mais tous les joueurs n’arrivent pas à faire la mise à niveau. Certains joueurs ont signalé que la mise à niveau PS5 est bloquée à cause d’un problème de région.

Après plusieurs mois de longue attente, le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 est enfin arrivé. L’occasion pour les joueurs de mettre à niveau leur version PS4 ou Xbox One vers les versions PS5 et Xbox Series X. Les joueurs des consoles next-gen profitent ainsi du ray tracing, de la 4K à 60 FPS, de visuels améliorés, de chargements plus rapides, etc.

Les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 sont disponibles – Crédit : CD Projekt RED

Les versions PS5 et Xbox Series X veulent rattraper le fiasco de Cyberpunk 2077 fin 2020. Néanmoins, certains joueurs PS5 ont eu une très mauvaise surprise au moment d’installer la mise à niveau de leur version PS4 du jeu. Ils ne peuvent pas faire la mise à niveau à cause d’un problème de région. Il ne s’agit pas d’un problème isolé puisque plusieurs joueurs ont déjà signalé ce problème sur les forums et CD Projekt RED l’a reconnu.

CD Projekt RED a reconnu que la mise à niveau vers la version PS5 de Cyberpunk 2077 est impossible pour certains joueurs

Sur Reddit, un utilisateur a remarqué il y a quelques heures que : « il y a un problème de verrouillage de région ou un glitch quelconque… vraiment bizarre, j’ai le même problème ». Certains joueurs européens en possession de la version PS4 disque de Cyberpunk 2077 n’arrivent pas à télécharger la mise à niveau gratuite vers la version PS5.

CD Projekt Red est déjà au courant de ce problème. « Pour les propriétaires de disque, afin de télécharger la mise à niveau next-gen, le CUSA (code PlayStation) de votre disque doit correspondre à la région de votre compte PlayStation », a expliqué le studio. En fait, la mise à niveau PS5 est bloquée si le CUSA de la version physique est différent de la région du compte PSN. Vous pouvez retrouver la liste des codes PlayStation en fonction de la région mise en ligne par CD Projekt RED.

Pour le moment, aucune solution n’a encore été mise en place. Il serait possible de créer un nouveau profil PlayStation Network dans une région compatible avec celle de la boîte de Cyberpunk 2077, mais ce n’est évidemment pas une solution optimale. Étant donné que CD Projekt RED a déjà reconnu le problème de région, une solution officielle ne devrait pas tarder à arriver. Enfin, nous ne savons pas encore si les joueurs Xbox Series X rencontrent le même problème.

