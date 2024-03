Dacia C-Neo : voici les premières photos de la berline familiale abordable prévue en 2026

Dacia veut frapper fort avec la C-Neo, une berline familiale qui bouscule les codes du segment. Design moderne, habitabilité généreuse, technologies embarquées (et prix imbattable ?) : la C-Neo a tout pour séduire les familles à la recherche d’une voiture pratique et élégante.

Dacia C-Neo © L’automobile Magazine

Dacia, la marque roumaine du groupe Renault, n’a pas fini de nous surprendre. Après le succès du nouveau Duster et l’arrivée prochaine du Bigster, un modèle baroudeur de 5 places, Dacia prépare une berline familiale pour 2026 : la C-Neo.

C-Neo : Dacia prépare un format compact et malin

La C-Neo s’inscrit dans le segment C, celui des modèles compacts, mais se positionne à la lisière des berlines compactes et des familiales. Son objectif : offrir l’habitabilité et la capacité d’emport d’une familiale au prix d’une compacte. Dacia s’inspire de la philosophie de la Skoda Octavia, qui a toujours su tirer parti de son format malin.

Dacia abandonne le profil tricorps traditionnel pour une silhouette plus dynamique de type fastback. Cette ligne élégante sera agrémentée d’attributs de baroudeur, comme des protections de carrosserie et des barres de toit, pour un look « outdoor » dans l’air du temps.

Dacia C-Neo © L’automobile Magazine

La C-Neo reposera sur la plateforme moderne du nouveau Duster, lui offrant les dernières technologies en matière d’aides à la conduite et de sécurité. La connectivité sera également au rendez-vous, avec un système d’infodivertissement intuitif et compatible avec les smartphones.

Sous le capot, on retrouvera des motorisations essence et GPL, ainsi qu’une version hybride pour une consommation plus responsable. Dacia entend proposer une gamme de motorisations efficientes et abordables, fidèles à l’ADN de la marque.

Dacia n’a pas encore communiqué le prix officiel de la C-Neo. Cependant, on peut s’attendre à un tarif d’environ 15 000 € pour la version d’entrée de gamme, et jusqu’à 25 000 € pour la version hybride la plus équipée. La Dacia C-Neo est prévue pour 2026. La date précise n’a pas encore été annoncée, mais on peut supposer que la commercialisation débutera en fin d’année ou au début de l’année suivante.