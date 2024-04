DALL-E : vous pouvez enfin modifier vos images générées par IA, un outil très efficace

DALL-E 3, l’IA de génération d’images bluffante d’OpenAI, se surpasse encore une fois ! L’outil d’édition révolutionnaire vous permet de retoucher et d’affiner vos créations en toute simplicité. Dites adieu aux frustrations des petites imperfections et explorez de nouveaux horizons créatifs.

DALL-E

Avis aux amateurs d’images et d’intelligence artificielle : DALL-E 3, l’IA de génération d’images bluffante d’OpenAI, vient de recevoir une mise à jour majeure qui va ravir les créatifs. Grâce à un tout nouvel outil d’édition, vous pouvez désormais retoucher et affiner vos créations en toute simplicité, et dire adieu aux frustrations des petites imperfections.

DALL-E 3 permet enfin de modifier une image à la volée

Imaginez : vous générez une image de paysage idyllique, parfaite à vos yeux excepté pour ce ciel uniformément bleu qui manque de caractère. Fini le casse-tête, puisque l’éditeur de DALL-E 3 (qui est pour rappel intégré à ChatGPT Plus) vous propose deux méthodes pour parfaire votre création.

L’édition par sélection précise : on cible la zone à modifier avec un outil pratique, puis on décrit directement dans un chat le changement souhaité. Envie d’ajouter des nuages cotonneux et colorés à votre ciel bleu ? Aucun problème, il suffit de les décrire. Cette méthode est idéale pour des retouches ciblées, comme ajouter un élément manquant (un oiseau dans le ciel, un chat perché sur un muret) ou corriger une incohérence (une voiture moderne dans un décor médiéval).

L’édition conversationnelle pour des transformations globales : pour des modifications plus vastes qui affectent l’ensemble de l’image, on peut décrire directement dans le chat les ajustements voulus. Par exemple, vous pouvez transformer une photo de jour en une scène nocturne illuminée par la lune et les étoiles, ou passer d’un style réaliste à un rendu cartoon pour une ambiance plus fun et décalée.

L’outil permet ainsi de corriger des détails qui jurent dans l’image, d’ajouter un élément manquant à votre scène ou d’ajuster l’ambiance et le style de l’image. Envie d’un paysage plus impressionniste aux couleurs chatoyantes, d’un portrait hyperréaliste ou d’une illustration manga ? C’est donc désormais possible.

Ce nouvel outil est disponible sur la version web et même sur l’application mobile de ChatGPT. Si DALL-E peut générer des images avec une précision diabolique en partant simplement de vos consignes textuelles. Si son utilisation est intuitive, il existe toutefois quelques technique pour exploiter efficacement toute sa sève créative.