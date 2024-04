GPT-4 : vous pouvez enfin l’affiner pour qu’il corresponde à vos besoins

© OpenAI

ChatGPT est utilisé massivement par les professionnels. Les entreprises peuvent développer des applications spécifiques pour automatiser certaines tâches comme le service client, la génération de contenus et l’analyse de données. Il est même possible d’intégrer le modèle dans des workflows existants. Jusqu’alors, cette personnalisation accrue était toutefois réservée au modèle GPT-3,5 qui propulse pour rappel la version gratuite du chatbot.

L’API de réglage fin pour GPT-3,5 est notamment accessible depuis août 2023. Bonne nouvelle, OpenAI permet désormais aux entreprises de modeler à leur guise le modèle GPT-4. Elles ont ainsi enfin la possibilité d’exploiter le modèle le plus performant pour automatiser et optimiser leurs processus internes. Les professionnels pourront capitaliser sur la puissance accrue de GPT-4 par rapport à GPT-3,5 pour obtenir de meilleurs résultats.

Les entreprises peuvent désormais personnaliser le modèle GPT-4

Et OpenAI de donner un exemple concret sur son site : SK Telecom. Cet opérateur de téléphonie mobile basé en Corée du Sud souhaitait personnaliser un modèle en se concentrant initialement sur le service client. Pour ce faire, il a fait cause commune avec OpenAI “pour affiner GPT-4 afin d’améliorer ses performances dans les conversations liées aux télécommunications en coréen”.

Résultats des courses, SKT et OpenAI ont réussi à améliorer significativement les performances :

Augmentation de 35 % de la qualité du résumé des conversations

Augmentation de 33 % de la précision de la reconnaissance d’intention

Augmentation des scores de satisfaction de 3,6 à 4,5 (sur 5)

La prise en charge de GPT-4 est une bonne nouvelle pour les organisations qui vont pouvoir “obtenir un impact plus significatif et plus spécifique de leurs implémentations d’IA”, assure OpenAI. “La clé est de définir clairement le cas d’utilisation, de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes d’évaluation, de choisir les bonnes techniques et d’être prêt à itérer au fil du temps pour que le modèle atteigne des performances optimales”, complète l’entreprise.