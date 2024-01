DALL-E 3 : comment utiliser gratuitement le nouveau générateur d’images ?

OpenAI a lancé la troisième version de son générateur d’images, DALL-E 3 qui gagne sensiblement en précision. Bonne nouvelle, il est possible d’en profiter gratuitement en passant par Copilot, le célèbre chatbot de Microsoft. Voici comment procéder.

Fin septembre, OpenAI a dévoilé la troisième version de DALL-E. Beaucoup plus puissante, cette nouvelle itération offre des rendus bien plus détaillés. La compréhension de vos requêtes est notamment améliorée, le programme étant capable de mieux appliquer vos consignes. Pour utiliser la version officielle du générateur, il faut être abonné à ChatGPT Plus ou à ChatGPT Enterprise. Mais il existe également un moyen de profiter des améliorations sans rien débourser.

DALL-E 3 est désormais intégré dans Copilot

Comme chacun sait, Microsoft et OpenAI ont fait cause commune. Le géant de Redmond exploite ainsi DALL-E pour optimiser son générateur d’images maison intégré également dans Copilot anciennement nommé Bing Chat.

Logiquement, le “Créateur d’images” de Microsoft est propulsé par la troisième version de DALL-E. De quoi améliorer sensiblement la qualité des contenus générés. La démonstration postée par l’éditeur permet de constater le saut qualitatif offert par la dernière itération :

Dans la vidéo, le générateur se charge de créer une “image de pilote de vaisseau spatial aux cheveux violets et au regard intense”. D’autres consignes sont ensuite données afin d’affiner le rendu. L’IA pond ainsi d’autres images de pilotes cette fois-ci avec “des cheveux bruns et un casque”. La vidéo se termine avec un comparatif saisissant entre le précédent modèle et DALL-E 3 :

Comment utiliser DALL-E 3 dans Copilot ?

Pour utiliser le générateur optimisé par DALL-E, vous pouvez donc passer par Copilot. Pour ce faire :

Ouvrez ce lien.

Connectez-vous à votre compte Microsoft pour pouvoir utiliser la génération d’images.

pour pouvoir utiliser la génération d’images. Demandez au chatbot de générer une image en la décrivant avec vos mots.

Dans cet exemple, nous avons commandé l’image d’un chat dégustant un hamburger face à un coucher de soleil.

Il est aussi possible de passer directement par le générateur d’images de Microsoft :

Ouvrez ce lien

Connectez-vous à votre compte Microsoft .

. Commencez à créer des images.

Vous pouvez aussi utiliser la version Windows de Copilot pour générer vos images avec DALL-E 3. Celle-ci n’est pas encore déployée en France mais il existe une astuce pour utiliser une mouture préliminaire dès à présent sur Windows 11 :

Ouvrez le menu Exécuter .

. Saisissez la commande microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Demandez à Copilot de vous générer une image.

Pour obtenir une image proche de vos attentes, il existe des techniques qui permettent de rédiger des prompts féconds. Voici quelques conseils :