De l’Espace émane un étrange sursaut radio rapide cyclique

Des rafales radio rapides ont été détectées dans l’espace. Leurs signaux sont mystérieux, et leur source inconnue.

Selon des chercheurs, de mystérieuses rafales radio rapides (FRB) ont été une fois de plus détectées dans l’espace. La cause de ces signaux reste inconnue. En effet, ces types de signaux n’ont été découverts que depuis une dizaine d’années et leurs schémas d’action répétitifs n’ont été décelés qu’en 2016.

Crédit : Naomi Kelly

Processus des FRB

La nouvelle étude implique la mise en avant de rafales radio rapides, qui sont essentiellement des impulsions ne pouvant durer qu’une fraction de milliseconde. Le processus à haute énergie qui produit ces FRB reste inconnu. Le premier sursaut n’a été découvert qu’en 2007 et la détection de motifs répétitifs de FRB n’a été identifiée que près d’une décennie plus tard.

Espace : des explosions stellaires produiraient du lithium

Une présence extraterrestre?

De nombreux FRB ont été détectés dans les années qui ont suivi leur découverte. Beaucoup semblent être des signaux aléatoires et imprévisibles. Il a cependant été conclu plus tôt cette année, qu’une rafale radio rapide s’était produite dans un schéma précis, conduisant à des spéculations sur son origine. Certains évoqueraient même qu’une civilisation extraterrestre éloignée pourrait en être responsable.

Les missions sur Mars peuvent-elles rapporter des virus extraterrestres sur Terre ?

Cycles des rafales

Une autre étude récente a annoncé la découverte d’un deuxième FRB répétitif. Contrairement à la première découverte, qui implique un cycle de rafale d’environ 16 jours, le modèle FRB nouvellement découvert entraîne quant à lui un cycle de rafale tous les 157 jours. Ceci rend beaucoup plus difficile l’identification du modèle à partir des rafales aléatoires.

L’agence spatiale européenne veut une fusée Ariane réutilisable comme celle de SpaceX

Source des rafales

La source de ces rafales radio rapides est probablement en orbite autour d’un autre corps céleste sur la base d’un motif répétitif. Pour le moment, les scientifiques ne savent pas grand-chose de plus sur ces FRB. La détection d’un nouveau modèle de rafale aiderait à percer le mystère de ces signaux et sur leur provenance.

Source : Slashgear