De nombreux Google Pixel ont un problème audio très gênant, voici une solution

Plusieurs propriétaires de Google Pixel entendent un étrange craquement lorsqu’ils utilisent leur smartphone. Ce bruit parasite surgit de façon aléatoire, lors du changement d’application ou pendant des sessions de jeu. Une solution de contournement permet de l’atténuer.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les problèmes s’accumulent pour les smartphones de Google. Alors que les utilisateurs du Pixel 4a sont confrontés à des redémarrages en boucle, les témoignages affluent sur Reddit pour signaler la survenue d’un bug audio très agaçant sur de nombreux modèles. En l’occurrence, certains usagers entendent un craquement à des moments aléatoires, lorsqu’ils basculent d’une application à l’autre ou pendant leurs sessions de gaming.

Le souci touche visiblement plusieurs générations de smartphones à l’instar des Pixel 8 Pro, Pixel 9a, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. On ignore encore précisément quand les “pop” se sont mis à sortir des haut-parleurs. Certaines personnes ont commencé à les entendre après la mise à jour vers Android 17. D’autres assurent les rencontrer depuis plusieurs mois.

Google Pixel : comment régler le problème des craquements ?

Un correctif est-il prévu ? S’agit-il d’un défaut matériel insurmontable ? Nous avons contacté Google pour tenter d’obtenir des réponses. En attendant que le géant de la téléphonie s’empare du sujet, la communauté suggère une solution de contournement qui permettrait de résoudre le problème – ou du moins de l’atténuer.

Les utilisateurs touchés sont notamment invités à désactiver le son adaptatif pour éviter les craquements. Pour rappel, cette fonction des Pixel ajuste automatiquement le rendu audio en fonction de l’environnement et des activités en cours (jeu, streaming, etc.). Censée améliorer le confort d’écoute, elle peut toutefois provoquer des effets indésirables comme le bruit parasite dénoncé par plusieurs usagers. Pour le désactiver :