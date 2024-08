Test Google Pixel 9 Pro XL : toujours le roi de la photo, à grand renfort d’IA

Le plus grand des deux Pixel Pro est enfin disponible en magasin. Les promesses de Google sont-elles tenues et l’IA apporte-t-elle un véritable avantage au quotidien ? Nous avons testé le Pixel 9 Pro XL quelques jours avant sa sortie pour tenter de répondre à cette question.

9/10 Google Pixel 9 Pro XL 1199€ Voir le verdict Qualité photo au top en basses lumières

Grande richesse fonctionnelle

L'écran de qualité et lumineux

De l'IA partout, mais utile

La navigation ultra fluide

Autonomie améliorée

Charge plus rapide (avec chargeur payant)

7 ans de mises à jour Prix élevé et en hausse

Accessoires payants assez coûteux

Le design plutôt massif et lourd

Pas aussi puissant que les concurrents

Le 13 août dernier, avec près de 3 mois d’avance sur le calendrier habituel, Google officialisait ses nouveaux Pixel au nombre de quatre, mais aussi la montre Pixel Watch 3 et les nouveaux écouteurs Pixel Buds 2 Pro. Une annonce riche, assortie de nouvelles fonctionnalités encore plus riches en grande partie rendues possibles par l’IA. Parmi les quatre smartphones annoncés, nous avons pu tester le successeur direct du Pixel 8 Pro, baptisé Pixel 9 Pro XL. Cette dénomination introduit une notion de format. C’est le plus grand des Pixel Pro de nouvelle génération, sachant que Google a choisi cette année de lancer un Pixel 9 Pro, tout aussi bien équipé, mais dans un petit format.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec le Pixel 9 Pro Fold qui sera commercialisé dans quelques jours, le Pixel 9 Pro XL représente la version la plus aboutie d’un smartphone dopé à l’IA. Nous avions donc hâte de savoir ce qu’un tel appareil pouvait changer pour nous au quotidien et s’il fait réellement mieux que son prédécesseur. Comme c’est l’habitude pour la marque, le Pixel 9 Pro toutes déclinaisons confondues offre ce qu’il se fait de mieux sur le marché en matière de photo.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au-delà de l’évolution de quelques composants, c’est surtout le renfort des algorithmes toujours plus puissants de Google pour la photo dite computationnelle qui est censé faire toute la différence. Pari réussi ? Voici les résultats de nos premiers tests sur le Google Pixel Pro 9 XL.

À quel prix acheter le Pixel 9 Pro XL et chez quels revendeurs ?

Annoncé il y a une semaine, le Pixel 9 Pro XL débarque en magasin et en ligne. Il est bien entendu vendu sur le Store de Google, mais aussi dans les grandes enseignes habituelles comme Darty-Fnac, Boulanger ou encore Amazon et chez les opérateurs mobiles. Si le Pixel 9 Pro (le petit format), qui ne sera disponible qu’un peu plus tard, est limité à trois versions de stockage, notre Pixel 9 Pro XL existe en quatre versions de stockage de 128 Go à 1 To. Bonne nouvelle, les deux modèles bénéficient d’une offre de lancement attrayante jusqu’au 5 septembre, avec un espace de stockage doublé sans frais. Voici les tarifs actuels :

Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1199 euros

: 1199 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 256 Go : 1199 euros au lieu de 1299 euros

: 1199 euros au lieu de 1299 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1299 euros au lieu de 1429 euros

: 1299 euros au lieu de 1429 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 1 To : 1429 euros au lieu de 1689 euros

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pixel 9 Pro 16 Go / 128 Go : 1099 euros

: 1099 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 256 Go : 1099 euros au lieu de 1199 euros

: 1099 euros au lieu de 1199 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 512 Go : 1199 euros au lieu de 1329 euros

Le prix du Pixel 9 Pro XL montre une augmentation de 100 euros par rapport à l’an passé, voire un peu plus sur les versions riches en stockage. Les deux modèles de Pixel 9 Pro sont déclinés en quatre couleurs : Porcelaine, Quartz Rose, Vert Sauge et Noir Volcanique. La version Rose du XL n’existe qu’en 128 et 256 Go (le modèle que nous avons reçu pour test) tandis que le modèle de 1 To n’est proposé qu’en Noir.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le bonus rachat peut grimper jusqu’à 200 euros et selon les enseignes, on trouve des réductions supplémentaires sur les accessoires ou même la montre Pixel Watch 3. Ce qui n’est pas négligeable quand on sait que la moindre coque coûte près de 30 euros, voire le plus souvent 40 euros. Le smartphone étant livré avec un simple câble USB-C (même l’adaptateur Quick Switch n’est plus inclus), il est possible d’acheter le chargeur officiel 45 W de Google pour la “modique” somme de 35 euros.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 9 Pro XL ?

Cette année, l’écran du Pixel 9 Pro XL est un chouïa plus grand que celui du Pixel 8 Pro (annoncé à 6,7 pouces). La différence matérielle majeure réside toutefois dans son nouveau processeur, le Tensor G4, sans qui certaines nouveautés liées à l’IA seraient sans doute impossibles ou moins efficaces. Le Pixel 8 Pro bénéficiera de certaines des avancées fonctionnelles du Pixel 9 Pro, mais pas toutes.

Caractéristiques du Pixel 9 Pro XL :

Écran : OLED LTPO de 6,8 pouces (Super Actua), 1344 x 2992 points, 486 ppp, HDR, 3000 nits max

: OLED LTPO de 6,8 pouces (Super Actua), 1344 x 2992 points, 486 ppp, HDR, 3000 nits max Grand-angle : f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K

: f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K Ultra grand-angle : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123°

: f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123° Téléobjectif : f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), zoom optique x5, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30

: f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), zoom optique x5, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30 Divers photo : capteur LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement, Stabilisation d’image optique et électronique pour le grand-angle et le téléobjectif

: capteur LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement, Stabilisation d’image optique et électronique pour le grand-angle et le téléobjectif Caméra avan t : f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K

t : f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K Processeur : Tensor G4

: Tensor G4 Sécurité : co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes ultrasonique, reconnaissance faciale, VPN Google

: co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes ultrasonique, reconnaissance faciale, VPN Google Mémoire : 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To

: 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To Batterie : 5060 mAh, charge rapide 37 W (chargeur 45W vendu en option), charge sans-fil 12W (certifiée Qi) 23 W avec le Pixel Stand 2e Gen 79 euros, partage de batterie

: 5060 mAh, charge rapide 37 W (chargeur 45W vendu en option), charge sans-fil 12W (certifiée Qi) 23 W avec le Pixel Stand 2e Gen 79 euros, partage de batterie Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Capteur s : Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, baromètre, capteurs de proximité, de luminosité ambiante et de température

s : Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, baromètre, capteurs de proximité, de luminosité ambiante et de température Résistance : IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2

: IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 Audio : Haut-parleurs stéréo, 3 micros, suppression de bruit, son spatial, enregistrement stéréo

: Haut-parleurs stéréo, 3 micros, suppression de bruit, son spatial, enregistrement stéréo Dimensions : 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Poids : 221 g

: 221 g OS : Android 14

Cette année, la nouvelle version d’Android manque à l’appel. Il faudra encore patienter quelques semaines pour voir tourner Android 15 sur l’ensemble des Pixel 9. Enfin, l’appareil profite comme toute la gamme de 7 ans de mises à jour de l’OS et de mises à jour de sécurité.

Un design à la personnalité affirmée

Comme avec le Pixel 8 Pro, Google joue la carte de la couleur pour son dernier-né avec, en plus des désormais traditionnelles teintes Porcelaine (crème) et Noir Volcanique, le retour d’un Vert Sauge découvert sur le Pixel 8 et l’apparition du Quartz Rose. Cette teinte assez originale et réussie tire un peu sur le lilas. À cette occasion, le design du smartphone change enfin.

Google Pixel 9 Pro XL vs Pixel 8 Pro / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il adopte des tranches plates et s’arrondit un peu plus aux quatre coins. Surtout, le module photo n’occupe plus toute la largeur du dos, mais est logé dans une capsule ovale un peu moins large. Cette capsule est, selon nous, moins bien intégrée au dos du mobile. Sur le Pixel 8 Pro, les extrémités du bloc photo descendaient en pente douce sur les côtés, ce qui le faisait apparaître comme plus fin. Au dos du Pixel 9 Pro XL, impossible d’ignorer cette capsule géante en métal et verre. On aime ou on n’aime pas, les Pixel cru 2024 affichent haut et fort leur appétence pour la photo.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La conception globale du smartphone est soignée pour ne pas dire sophistiquée avec un dos en verre mat, hyper soyeux au toucher (gare à ne pas laisser glisser l’appareil de ses mains). Que ce soit au niveau de la façade ou de l’arrière, les risques de rayures sont limités grâce à l’emploi de Verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le cadre en métal profite pour sa part d’une finition polie dont les reflets brillants tranchent avec le dos mat. Le smartphone perd 0,3 mm en épaisseur, mais placé à côté du Pixel 8 Pro, on n’en a pas l’impression. Pour autant, l’appareil malgré ses grandes dimensions liées à son écran de 6,8 pouces reste assez agréable en main, grâce à ses tranches douces sous les doigts.

Google Pixel 9 Pro XL vs Pixel 8 Pro / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme toujours, le smartphone est certifié IP68, ce qui garantit son étanchéité en cas de chute accidentelle dans de l’eau.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On retrouve les mêmes boutons de verrouillage et volume que sur le Pixel 8 Pro, mais situés un peu plus haut sur la tranche, le même logo G à l’arrière. Le lecteur de SIM est pour sa part désormais situé sur la tranche inférieure. Enfin, pour le déverrouillage rapide du mobile, s’ajoute à la reconnaissance faciale un nouveau lecteur d’empreintes ultrasonique, bien plus rapide et capable de s’améliorer au fil du temps. Toujours pratique !

Un grand écran vraiment plus lumineux

Au premier regard l’écran cerclé de bordures ultrafines fait sensation. Il n’est pas réglé par défaut dans sa plus haute définition, seulement en 1008 x 2244 points. Cela lui permet toutefois d’atteindre une résolution supérieure à 360 points par pouce, ce qui est amplement suffisant pour le commun des mortels. Il sera toujours possible de passer en très haute définition ponctuellement, au risque de perdre un peu en autonomie. Précisons que l’écran de ce XL (un peu moins de 6,8 pouces) est à peine plus grand que celui de son prédécesseur (un peu plus de 6,7 pouces). Google annonce une diagonale de 171 mm pour le premier et de 170 mm pour le second. Rien de déterminant à l’œil nu, vous n’en ferez pas un critère de choix entre 9 Pro XL et 8 Pro, si d’aventure vous hésitiez.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec cette dalle Super Actua, la technologie OLED magnifie les couleurs et les noirs tandis que le taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz. La fluidité d’image est impeccable quand c’est nécessaire (jeu, navigation Web) et la batterie est préservée, quand c’est possible, sur les images fixes. Lors des mesures relevées par notre sonde de test, la colorimétrie se révèle sinon impeccable, du moins presque aussi bonne qu’avec le Pixel 8 Pro. En mode couleurs adaptatives (par défaut), le Delta E ne dépasse pas 2,52 ce qui est très honnête, avec une température de couleurs un peu chaude (6250 K). En mode couleurs naturelles, à privilégier si l’on préfère des couleurs fidèles, le Delta E tombe à 1,5 avec une température assez proche.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

C’est surtout au niveau de la luminosité de la dalle du Pixel 9 Pro XL, promise comme excellente par Google, que se fait toute la différence. Nous avons mesuré 1235 cd/m2 avec le curseur poussé au maximum. En laissant la luminosité adaptative activée (elle l’est par défaut) et en plaçant le capteur sous une source lumineuse, la luminosité grimpe au-delà de 2000 cd/m² et même à près de 2500 cd/m² sur des fichiers HDR. L’écran devrait être facilement consultable en extérieur par beau temps, ce qui est assez indispensable pour un smartphone photo.

Tensor G4 : un nouveau processeur plus intelligent que puissant

La vraie nouveauté des Pixel 9, c’est leur nouveau processeur le Tensor G4. Google a été pour l’instant avare de détails le concernant. Il s’agit d’une amélioration du G3 par toutes petites touches en termes de puissance. Son rôle est surtout de faciliter la tâche des Pixel dès qu’ils ont besoin de faire appel à l’IA. On vous renvoie vers le test du Pixel 9 qui vous en dit un peu plus sur ce nouveau processeur.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Une chose est sûre, il est possible de jouer assez confortablement avec les Pixel 9, et a fortiori avec les Pixel 9 Pro et leurs 16 Go de RAM. Leur puissance n’a toutefois rien à voir avec celle qui propulse les smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3. Mais ce n’est pas l’objectif de Google qui garantit, en revanche, avec cette puce, une navigation rapide et fluide, ainsi que des fonctions avancées liées à l’intelligence artificielle et aisément utilisables.

La version Pro toujours aussi épatante en photo

Il ne faut pas chercher une grande révolution du côté des capteurs du Pixel 9 Pro XL, mis à part la caméra frontale qui passe de 10,5 à 42 Mpx. On conserve le même trio qui a su prouver son efficacité par le passé avec le Pixel 8 Pro : un grand-angle, un ultra-grand angle et un téléobjectif, respectivement liés à des capteurs de 50, 48 et 48 Mpx. C’est donc au niveau de la photo computationnelle qu’il faut chercher une amélioration de la qualité, plus particulièrement en basses lumières. Et de ce point de vue le Pixel 9 Pro s’en sort vraiment très bien.

Grand-angle

Grand-angle

Grand-angle

Grand-angle

Panorama

De là à affirmer qu’il supplante totalement son prédécesseur, pas vraiment. Peut-être un expert en photo détectera-t-il un meilleur piqué, un traitement amélioré des images, une lumière plus percutante ? Pour un œil peu habitué à l’exercice, la différence est peu probante, sur les photos de jour et même sur celles prises avec le mode vison de nuit, au moins sur des scènes assez statiques. Le Pixel 9 Pro affirme sans doute un peu plus son efficacité sur des scènes nocturnes vivantes, même s’il n’échappe pas au flou lorsque le sujet bouge un peu trop.

Portrait

Portrait

Portrait

Macro Macro

Certes, on retrouve certains travers : l’ultra grand-angle reste un peu moins bon que le grand-angle dans les photos de nuit. Mais on apprécie de disposer d’un zoom optique x5 très efficace et surtout de pouvoir le pousser en numérique à x10 (voire parfois x15) sans trop de perte au niveau des détails, à condition de ne pas zoomer outre mesure dans l’image. Le mode portrait est pour sa part vraiment satisfaisant, même en soirée et le mode macro nous a semblé plus poussé qu’auparavant. Enfin le mode Panorama offre un excellent piqué, y compris en intérieur. De quoi des idées aux agences immobilières. La polyvalence du Pixel 9 Pro XL offre véritablement de quoi se régaler.

Grand-angle, zoom, basses lumières

Grand-angle, zoom, basses lumières

Grand-angle, zoom, basses lumières

Portrait, basses lumières

Le véritable apport en photo vient toutefois des outils intégrés par Google à l’application Photos. Ils permettent d’améliorer vos clichés assez facilement (parfois après une phase de tâtonnements, malgré quelques explications çà et là), voire de transformer totalement les photos… pour le meilleur et même pour le pire, pour les plus farceurs !

Caméra frontale – Portrait

Des fonctions de retouche pour épater la galerie

C’est le cas de le dire puisque tout se passe dans la “galerie” de Google, à savoir l’appli Photos qui, plus que jamais, fait le plein d’outils de retouche. Certains sont communs à la gamme Pixel 9, d’autres sont exclusifs au 9 Pro. On retrouve certaines

Par manque de temps, nous ne pourrons pas tout lister, mais voici quelques nouveaux outils d’édition particulièrement spectaculaires :

M’ajouter : ce mode apparaît dans le menu photo sur le même plan que Vision de nuit ou Portrait. C’est l’une des nouveautés phares des Pixel 9 qui permet au photographe de figurer sur le cliché au même titre que son ou ses sujets. C’est simple puisqu’il suffit de prendre deux photos coup sur coup en se laissant guider. Résultat impeccable, pour peu que la fonction ne se bloque pas en signalant un manque de lumière.

Réinventer : c’est la fonction qui va vous permettre de donner libre cours à votre esprit créatif. Dans les outils de la partie édition, vous cliquez sur l’icône Retouche magique. En sélectionnant d’une pression du doigt la zone de votre choix sur la photo, vous pouviez jusqu’à présent effacer un détail. Désormais vous pouvez réinventer une scène trop banale

Photo d’origine Chat ajouté à gauche, halo supprimé au-dessus

Photo d’origine chiens ajoutés jardin ajouté

Zoom amélioré. Quand vous prenez une photo en utilisant le zoom numérique au-delà de x15, il ne faut pas trembler ni trop chercher à agrandir un détail après coup. Avec Zoom amélioré, vous n’avez plus ce souci. Prenez votre photo en x15, ouvrez le menu d’édition (Modifier) et cliquez sur Zoom amélioré. Vous pouvez alors agrandir le détail d’une scène comme vous le souhaitez, Google se charge de reconstruire l’image. Le résultant n’est pas toujours satisfaisant, notamment sur des humains, mais d’une manière générale, on est assez épaté. La fonction est exclusive au 9 Pro. Ci-dessous l’oiseau était à plusieurs dizaines de mètres, même chose pour la tablée ! Mais attention de ne pas y aller trop fort, la dernière photo ci-dessous en est la preuve.

Cadrer automatiquement, ciel, heure dorée. Dans la retouche magique, on peut aussi cliquer sur la baguette magique et demander de recadrer de façon plus large la scène, de créer un ciel plus attrayant ou de changer la lumière de la scène.

Photo d’origine Cadrer automatiquement

Heure dorée Ciel

Ces nouveautés sont simples à mettre en œuvre et plutôt efficaces dans l’ensemble. Sur les reconstructions de scènes, il faut certes patienter quelques petites secondes, mais pas beaucoup plus. Les 16 Go de RAM des modèles Pro sont ici les bienvenus. En plus de ces nouveautés, vous disposez d’une large palette d’outils d’amélioration plus classiques, de filtres et d’ajustements et bien sûr vous retrouvez les outils de l’année dernière comme Meilleure prise ou la gomme audio magique. Difficile de trouver plus complet.

Gemini en renfort pour le quotidien

Le Pixel 9 Pro embarque bien entendu Gemini pour répondre à toutes les questions existentielles que vous pouvez vous poser, et ce, en langage naturel. S’il ne parvient pas encore à se substituer à Google Assistant dans toutes les tâches, il fait bien mieux sur le plan de l’information et des interactions, à condition bien sûr de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu’il vous dit. Sa source d’informations, c’est tout ce qu’on peut lire dans le moteur de recherche de Google, erreurs grossières et fake news incluses. Sur des questions un peu techniques ou de bricolage, il vous apporte une aide rapide, vraiment appréciable. Il n’est plus nécessaire de parcourir des pages et des pages de recherche, Gemini se charge de cette tâche fastidieuse pour vous et vous synthétise le résultat, là où Assistant se contentait de pointer vers des liens. Bien sûr, Gemini peut être téléchargé sur n’importe quel smartphone Android. Rien d’exclusif aux Pixel 9.

En revanche, avec les Pixel 9 Pro, on peut aller beaucoup plus loin, puisque la version Gemini Advanced, facturée 21,99 euros par mois, est offerte pendant plus d’un an, assortie de 2 To de Cloud. Avec cette version “avancée”, vous pouvez notamment demander à Gemini de vous réécrire un texte avec un ton plus formel ou plus jeune, de vous aider à écrire un mail à un recruteur. Et bien d’autres choses encore. La période gratuite terminée, il sera sans doute bien difficile de s’en passer.

Avec Gemini, vous pouvez rechercher un document dans vos mails (en activant Google Workspace) ou de vous résumer un document reçu. À la question quel est le montant de ma dernière facture EDF, il recherche la facture dans Gmail et vous indique le montant et la date à laquelle il a été prélevé. En lui demandant peux-tu me résumer tel document dans Drive, même un document .pdf en anglais, Gemini vous offre un bref résumé en anglais et en français, sans même que vous ayez à l’ouvrir. Magique.

D’autres fonctions sont à venir, rapidement on l’espère, comme Pixel Studio, un générateur d’images ou mieux encore Pixel Screenshots qui pourra rechercher pour vous des informations à la simple lecture de vos captures d’écran. Call Notes devrait aussi faire sensation, une fonction capable de résumer vos conversations téléphoniques. En attendant, il faut se contenter d’images générées par l’IA pour agrémenter vos fonds d’écrans ou de la nouvelle appli météo, il est vrai très réussie, pour répondre aux attentes du quotidien. Un peu frustrant.

Une autonomie satisfaisante avec une charge plus rapide

La batterie du Pixel 9 Pro XL gagne assez peu en capacité passant de 5000 à 5060 mAh. Grâce au Tensor G4, qui offre une meilleure gestion de l’énergie, l’autonomie du smartphone est sensiblement améliorée. Dans les réglages par défaut et avec un réglage de l’écran à 200 cd/m², l’autonomie a atteint près de 18 heures en streaming vidéo sur réseau vidéo (Prime Video). Au test PCMark, le résultat dans les mêmes conditions est de 12h52. des temps à rapprocher de ceux du Pixel 8 Pro de respectivement 14h pour le streaming et de 10h14 pour PCMark. En conservant un écran en 1008 x 2244, mais en forçant le rafraîchissement sur du 60 Hz (au lieu du rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz) l’endurance du Pixel 9 Pro XL augmente un peu plus. Elle passe ainsi à plus de 16 heures pour le test à PCMark.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Google promet une charge plus rapide avec son chargeur 45 W vendu en option. En l’absence d’un tel chargeur, les résultats obtenus avec notre chargeur 30 W sont à peu près identiques à ceux que nous avions obtenus l’an passé avec le Pixel 8 Pro. C’est assez étonnant puisque le 9 Pro XL est compatible avec la charge filaire 37 w et le 8 Pro avec la charge filaire 30 W.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il nous a fallu 30 minutes pour recharger l’appareil à 55 % et 1h20 pour une charge complète de 1 à 100 % comme l’an passé. Avec son chargeur 45 W, Google promet une récupération de 70 % en 30 minutes. La charge sans fil (seulement Qi de 1re génération) atteint 12 W, mais monte à 23 W avec le chargeur sans-fil Google Pixel Stand de 2e génération, vendu… 79 euros ! On reste non seulement bien loin des performances en charge rapide des constructeurs, et surtout Google pousse à l’achat de ses accessoires : de quoi alourdir un peu plus la facture. Pour ceux qui voudrait payer moins cher, avec un chargeur 45 W lambda acheté sur Amazon, nous avons rechargé un peu plus de 70% en 30 minutes.

