Votre smartphone appelle tout seul ? Google résout enfin ce problème

Les possesseurs de smartphones connaissent bien ce désagrément : sortir son téléphone de sa poche pour découvrir qu’un appel a été passé sans la moindre intervention volontaire. Un problème aussi gênant qu’incompréhensible à l’ère des technologies avancées. Google semble toutefois prêt à y mettre un terme sur ses smartphones Pixel.

Crédit : Freepik

Google prépare une solution contre les appels involontaires sur les smartphones Pixel

Les écrans tactiles, bien qu’indispensables, peuvent parfois provoquer des actions involontaires lorsqu’un appareil est rangé dans une poche ou un sac. Les utilisateurs de Pixel ne sont pas épargnés par ces interactions accidentelles, qui peuvent déclencher des appels ou d’autres actions sans que le propriétaire du téléphone ne s’en rende compte. Selon les informations relayées par Android Authority, Google travaillerait enfin sur une solution efficace après plusieurs années de signalements.

Un système de reconnaissance contextuelle

Tout est parti d’un signalement publié le 27 janvier 2024 sur le système de suivi de bugs de Google. Un utilisateur y expliquait que son smartphone réagissait à des pressions involontaires et suggérait l’utilisation de capteurs déjà intégrés à l’appareil, comme l’accéléromètre et le capteur de luminosité ambiante. L’objectif : permettre au téléphone d’identifier lorsqu’il se trouve dans une poche ou un sac afin de bloquer toute interaction tactile non désirée.

Cette demande semble avoir été prise au sérieux par Google. Le 29 novembre 2025, le ticket a été marqué comme « résolu ». Un ingénieur de la firme a alors indiqué que la correction serait visible dans de futures versions du système, invitant les utilisateurs à surveiller les prochaines mises à jour.

Une arrivée encore attendue

À ce stade, la fonctionnalité ne fait pas partie de la mise à jour de décembre destinée aux smartphones Pixel. Son fonctionnement précis reste donc encore inconnu.

Il est toutefois probable que Google profite d’une prochaine vague de mises à jour pour déployer cette amélioration, qui pourrait considérablement réduire les appels involontaires et améliorer l’expérience utilisateur au quotidien.