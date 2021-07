Deadpool s’offre un premier crossover inattendu avec le MCU

En attendant l’arrivée officielle de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe suite au rachat de 21st Century Fox par Disney, l’anti-héros atypique s’est offert son tout premier crossover avec le MCU pour le moins inattendu. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a déjà confirmé que Deadpool 3 sera bel et bien rattaché au MCU. Néanmoins, le film tant attendu ne sortira probablement pas avant 2023.

Le premier crossover de Deadpool avec le MCU – Crédit : Marvel

Les fans doivent donc se contenter de ce court crossover de moins de cinq minutes pour le moment. La vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de l’acteur Ryan Reynolds. Il s’est associé à Taika Waititi pour donner aux fans un avant-goût de ce à quoi il faut s’attendre quand Deadpool arrivera dans le MCU.

Un premier crossover déjanté avec Deadpool et Korg

Ryan Reynolds qui voudrait 6 autres films Deadpool interprète évidemment l’anti-héros tandis que Taika Waititi joue le rôle de Korg. Ce super-héros tout en pierres est notamment apparu dans Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame. C’est d’ailleurs la première fois que nous le voyons depuis ce film.

Les deux super-héros sont assis sur le canapé chez Deadpool et réagissent à la bande-annonce de Free Guy. Ce film sortira le 13 août au cinéma et « certainement PAS en streaming » après avoir été retardé à maintes reprises à cause de la pandémie. Ryan Reynolds joue le personnage principal appelé Guy et Taika Waititi interprète l’antagoniste.

La vidéo est évidemment bourrée de plusieurs blagues et de quelques références, notamment à Disney+. Deadpool déclare au début de la vidéo que Korg « n’était pas mon premier choix, mais apparemment tous les autres sont trop occupés sur Disney+ ». Il fait ainsi référence aux séries de Marvel disponibles sur Disney+.

Enfin, Deadpool termine la vidéo en teasant son arrivée dans le MCU. « Des conseils pour entrer dans le MCU ? », demande-t-il à Korg. Celui-ci lui conseille alors de vérifier ses emails s’il reçoit quelque chose de son agent et plus spécifiquement un message de type « Marvel veut parler ». Les fans sont maintenant encore plus impatients de voir Deadpool débarquer dans le MCU après ce premier crossover hilarant.

Source : BGR