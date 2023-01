Découvrez les coulisses de la série Willow dès demain sur Disney+ !

Le documentaire original “Dans les coulisses de Willow” sort dès demain sur Disney+ ! On vous dit tout ce qu’il faut avoir sur le programme dans cet article.

Vous avez pu découvrir il y a peu une toute nouvelle série d’action-aventure sur Disney+ : Willow. La série ne propose cependant que 8 épisodes, de quoi laisser de nombreux fans sur leur faim… Et si c’est votre cas, pas de panique !

Dès demain 25 janvier, Disney+ vous propose de vous plonger une nouvelle fois dans cette univers magique grâce à un documentaire exclusif : “Dans les coulisses de Willow”.

Vous pouvez ainsi découvrir les images des coulisses de cette série d’exception. Comment s’est passé ce tournage particulier ? Que pensent les vedettes de la série de l’oeuvre ? Vous serez incollable sur Willow avec ce programme !

Vous y retrouverez notamment Elle Bamber, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Tony Revolori, Dempsey Bryk, Amar Chadha-Patel ou encore Joanne Whalley. Les producteurs comme Stephen Woolfenden ou encore Julia Cooperman seront également de la partie.

Découvrez la bande annonce du documentaire !

Vous souhaitez en savoir plus sur le documentaire ? Regardez dès maintenant sa bande-annonce !

En 1998, Ron Howard sort un film sur un aspirant magicien et une petite fille qui cherchent à vaincre la reine maléfique Bavmorda. En 126 minutes, ils arrivent finalement à sauver leur monde nommé Andowyne.

Basée sur le film fantastique de Georges Lucas sorti en 1998, la série Willow nous raconte la suite des aventures d’Elora Danan (la petite fille du film Willow). Elle a bien grandit depuis et va rapidement découvrir son héritage incroyable : c’est une impératrice ! Problème : une menace plane sur Andowyne et elle va devoir une nouvelle fois tout risquer pour protéger son monde et ses amis…

