Google Pixel 8a officiel : les atouts du Pixel 8 dans un format compact et moins cher

Le nouveau Pixel 8a est enfin officiel et disponible à la précommande. Équipé du Tensor G3 des Pixel 8, il se distingue sur le terrain de l’IA, mais coûte inévitablement plus cher que le Pixel 7a.

Cette année, le Pixel 8a se dévoile, une fois n’est pas coutume, quelques jours avant la Google IO du 14 mai. Le smartphone sera même disponible à la vente dès cette date. Succédant au Pixel 7a, le Pixel 8a devient ainsi le nouveau milieu de gamme de l’Américain, même si par ses caractéristiques, il n’a pas grand-chose à envier au Pixel 8, commercialisé bien plus cher en octobre dernier.

Le nouveau Pixel 8a en Vert Aloe – Crédit : Google



C’est d’ailleurs la règle chez Google depuis les débuts des Pixel, le modèle « a » emprunte la plupart de ses caractéristiques à ses grands frères. Il est toutefois vendu moins cher et il est équipé d’un écran plus petit pour une compacité maximale.

Prix et disponibilité du Pixel 8a

Le Pixel 8a de Google est proposé à la précommande dès ce mardi 7 mai pour une disponibilité le 14 mai 2024. Pour la première fois, cette série « a » sera déclinée en version 256 Go, en plus de la version 128 Go. Le prix du smartphone est en augmentation par rapport à l’an passé d’une quarantaine d’euros, ce qui n’est pas si choquant au regard de son équipement :

Pixel 8a 8 Go / 128 Go : 549 euros

: 549 euros Pixel 8a 8 Go / 256 Go : 609 euros

Le nouveau Pixel 8a en Noir Volcanique – Crédit : Google

L’appareil reste commercialisé à un prix de 250 euros moins élevé que celui du Pixel 8, un facteur décisif pour les consommateurs qui envisageraient de passer au Pixel. Le dernier-né de Google est décliné dans les deux couleurs classiques que sont le Noir Volcanique et le Porcelaine (blanc cassé) tandis que deux nouveaux coloris printaniers viennent enrichir la gamme : un Bleu Azur et un Vert Aloe. Comme c’est désormais l’habitude, le smartphone est livré sans chargeur, juste un câble USB-C/ USB-C et un adaptateur Quick Switch pour faciliter l’import des données depuis un ancien smartphone.

La Fiche technique du Pixel 8a

Parmi les principales nouveautés du Pixel 8a , on note l’intégration du dernier processeur de Google, le Tensor G3, qui ouvre la porte aux meilleures fonctions d’intelligence artificielle des Pixel 8.

Écran : Oled FHD+ de 6,1 pouces, 120 Hz

: Oled FHD+ de 6,1 pouces, 120 Hz Grand-angle : capteur de 64 Mpx, 4K, zoom haute résolution jusqu’à x8

: capteur de 64 Mpx, 4K, zoom haute résolution jusqu’à x8 Ultra grand-angle : capteur de 13 Mpx

: capteur de 13 Mpx Caméra frontale : capteur de 13 Mpx

: capteur de 13 Mpx Processeur : Tensor G3 + Titan M2

: Tensor G3 + Titan M2 Mémoire : 8 Go / 128 Go ou 8 Go /256 Go

8 Go / 128 Go ou 8 Go /256 Go Batterie : 4492 mAh

: 4492 mAh Charge : 18 W (filaire), charge sans-fil Qi

: 18 W (filaire), charge sans-fil Qi Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Dimensions : 152,1 x 72,7 x 8,9 mm

: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Poid s : 188 g.

s : 188 g. Résistance : IP67, Corning Gorilla Glass 3

: IP67, Corning Gorilla Glass 3 Divers : haut-parleurs stéréo, 2 micros, suppression du bruit

: haut-parleurs stéréo, 2 micros, suppression du bruit Sécurité : capteur d’empreinte sous l’écran, Face Unlock, VPN avec Google One

: capteur d’empreinte sous l’écran, Face Unlock, VPN avec Google One OS : Android 14

Le nouveau Pixel 8a en Bleu Azur – Crédit : Google

Une conception premium et durable

Ce n’est pas une évidence à la lecture des caractéristiques du Pixel 8a, mais à taille d’écran égale, le mobile gagne un tout petit peu en compacité et en légèreté (5 grammes de moins). L’effort est tout de même notable puisque la batterie affiche, de son côté, une capacité supérieure de 100 mAh. S’il reste de 6,1 pouces, l’écran Actua à technologie AMOLED offre une image plus fluide avec un rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Il assure désormais une luminosité jusqu’à 1400 nits et même 2000 nits en pic à l’instar du Pixel 8.

Le nouveau Pixel 8a en Porcelaine – Crédit : Google

Toujours étanche et résistant à la poussière (IP67), le smartphone écope de nouveau d’un revêtement anti-traces. Le dos offre une texture mate et les tranches, tout comme le module photo, sont conçus en aluminium recyclé à la finition satinée. Au-delà du soin apporté au design, Google garantit 7 ans de support, de mises à jour de l’OS et de mises à jour de sécurité, comme sur ses mobiles haut de gamme. une première sur un milieu de gamme, que Samsung n’a pas concédé à son dernier Galaxy A55 (4 ans pour l’OS)

Pas de grand bouleversement sur les composants photo

Le Pixel 8a n’apporte pas de changement en termes de composition des modules photo. On reste, au dos, sur un grand-angle associé à un capteur de 64 Mpx et un ultra grand-angle en 13 Mpx. Le capteur dédié aux selfies en façade est, lui aussi, de 13 Mpx. Le grand-angle bénéficie d’une stabilisation d’image optique et électronique et filme jusqu’en 4K, tout comme l’objectif en façade. Ce qui change bien sûr sur le Pixel 8a, ce sont les apports du processeur au niveau des fonctions photo et de la qualité des clichés.

Pixel 8a / Crédit Google

IA : le Tensor G3 change la donne

C’était attendu : le Pixel 7a avant lui embarquait le processeur de dernière génération (Tensor G2) de ses prédécesseurs. En 2024, le Pixel 8a tire donc toute sa puissance et surtout son intelligence du Tensor G3 qui a fait ses armes avec brio sur les Pixel 8 fin 2023. Ce processeur est accompagné de la puce de sécurité Titan M2 qui apporte plusieurs couches de sécurité pour la protection des données. Le smartphone profite par ailleurs du VPN Google One qui rend plus sûres les activités en ligne.

Puce Tensor G3 / Crédit : Google

Avec le Tensor G3, le Pixel 8a profite non seulement d’un surcroît de puissance qui plaira aux gamers, mais aussi des fonctions intelligentes découvertes sur les Pixel 8. En photo notamment, aux fonctions Antiflou et Gomme magique viennent s’ajouter les fonctions Retouche magique, Meilleure prise et, en vidéo, Gomme magique audio. Hors photo, le filtrage d’appel est également de mise tandis que les recherches sont simplifiées grâce à la fonction « Entourer pour chercher ». La traduction instantanée est aussi de la partir tout comme la fonction Aperçu.

Le Pixel 8a ne manque pas d’attraits et risque de faire de l’ombre à tout le secteur milieu de gamme, mais aussi au Pixel 8. Ce dernier garde pour lui un écran (à peine) plus grand, des composants photo plus performants et une connectivité de dernière génération, avec une compatibilité Wi-Fi 7 alors que le 8a est resté au Wi-Fi 6E.

Parallèlement au lancement de sa tablette, Google met aussi en vente une version de sa Pixel Tablet sans son dock, au prix de 499 euros.