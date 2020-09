Découvrez quels dinosaures vivaient près de chez vous il y a 240 millions d’années

Carte interactive Ancient Earth – Crédit : The Dinosaur Database

La carte interactive Ancient Earth est un peu comme un Google Earth des dinosaures. Elle a été créée par le paléontologue californien Ian Webster qui est aussi le conservateur du site The Dinosaur Database. Celui-ci est une véritable encyclopédie en ligne de nombreux dinosaures que nous connaissons à ce jour. Chaque profil de dinosaure est accompagné d’une description, de l’endroit où les fossiles ont été retrouvés, d’images en haute définition, etc. Il y a même le Scelidosaurus dont nous avons découvert le squelette il y a plus de 160 ans, mais dont nous avons récemment percé les secrets. Il y a également la famille des Ankylosauridae dont le Borealopelta Markmitchelli fait partie. Si vous vous souvenez, l’estomac d’un des spécimens était si bien conservé que nous avons pu savoir ce qu’il a mangé avant de mourir.

Ancient Earth combine ainsi les données des dinosaures avec les données géoscientifiques afin de vous faire voyager dans le temps, jusqu’à 750 millions d’années en arrière.

Un voyage dans le temps sur une période de 750 millions d’années

Quand vous vous rendez sur Ancient Earth, vous voyez par défaut le monde comme il l’était il y a 240 millions d’années. Cette période correspond approximativement aux dinosaures. Vous pouvez changer ce paramètre afin de voir la progression de la Terre et la formation des continents. D’ailleurs, au lieu de choisir vous-même la période, vous pouvez décider quel évènement spécifique vous voulez voir tel que les premiers animaux terrestres, les premiers primates, les premières herbes, l’extinction des dinosaures, etc.

À n’importe quelle période que vous visitez, vous pouvez rentrer le nom d’une ville ou même une adresse plus précise pour voir où elle était située sur le globe. Une fois que vous avez choisi un endroit particulier, la carte interactive vous indique quels sont les fossiles qui ont été retrouvés à proximité. Saviez-vous que le Mégalosaure a foulé le sol de Paris il y a 240 millions d’années ?

Ancient Earth est un excellent outil pour en apprendre davantage sur les dinosaures, mais aussi sur l’ancienne géographie du monde. La base de données et la carte sont mises à jour en fonction des nouvelles découvertes. Par exemple, le nouveau dinosaure proche du T-Rex qui a été découvert le mois dernier et qui s’appelle Vectaerovenator inopinatus n’a pas encore sa fiche sur le site.

Source : ReviewGeek