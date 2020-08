Le premier squelette complet de dinosaure découvert il y a plus de 160 ans révèle enfin ses secrets

Il y a près de deux siècles, un tas d’os a été retrouvé par James Harrison, enterré dans une falaise en Angleterre. Sa roche a environ 200 millions d’années. Il a ensuite été apporté à l’expert en fossiles et inventeur du mot dinosaure, Richard Owen. Il devrait découvrir à quelle créature ils appartenaient.

Credit : John Sibbick

A une époque où les dinosaures n’étaient connus que par des dents et quelques morceaux d’os. Le chercheur a vite compris qu’il avait affaire au premier squelette complet de dinosaure jamais découvert. Récemment, c’est un nouveau dinosaure proche du T-Rex qui a été découvert. Plus tôt ce mois-ci, des chercheurs ont pour la première fois mis en évidence un cancer dans un fossile de dinosaure.

Les chercheurs de l’université de Cambridge ont passé les trois dernières années à travailler sur ce projet. Ils ont préparé une description détaillée et une analyse biologique du squelette du Scelidosaurus.

Comme l’explique les chercheurs, Owen a rédigé quelques articles sur le squelette et l’a laissé en l’état. Il n’a pas tenté de le reconstituer ni de l’étudier. Ils ont donc voulu terminer le travail commencé par Owen il y a plus de 150 ans. En outre, grâce à leurs efforts, le squelette a finalement été assemblé pour la première fois depuis sa découverte.

Où se place le Scelidosaurus dans l’arbre généalogique ?

Maintenant que son anatomie est comprise, il est possible d’examiner où se situe le Scelidosaurus dans l’arbre généalogique des dinosaures. Pendant des décennies, on a cru que le Scelidosaurus était apparenté à la fois aux stégosaures et aux ankylosaures. Et ce, en raison de leurs similitudes de peau blindée. Cependant, David Norman, du département des sciences de la terre de l’université de Cambridge, a appris que le squelette complet n’était qu’un ancêtre de ces derniers.

Norman a déclaré « il est dommage que le travail n’ait pas été fait plus tôt mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais ». Un autre paléontologue, qui a travaillé avec Steven Spielberg sur Jurassic Park, a affirmé que des dinosaures pourront être créés d’ici 2025.

Source : Zoological Journal