Deezer : vos playlists Spotify et AppleMusic transférées en un clic

Deezer comprend enfin la souffrance de nombre d’entre nous. Ceux qui se sont retrouvés partagés entre deux applications de streaming audio. Pour tenter de résoudre cet inconfort, certains sont même allé jusqu’à rechercher une par une leurs centaines de chansons préférées. De quoi y perdre une partie de leurs neurones.

Deezer vous facilite le transfert de Playlists à partir d’autres plateformes – Crédits : Spotify, Deezer, AppleMusic

Merci donc au streamer français de enfin nous libérer de ce problème de concurrence stupide a nos yeux d’utilisateurs. « L’une des demandes les plus populaires que nous recevons de notre communauté est la possibilité de transférer facilement votre bibliothèque existante vers Deezer. Nous ne voulons pas que nos utilisateurs perdent leurs morceaux préférés et les listes de lecture qu’ils ont créées au fil du temps. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Transférez vos favoris dans l’application », nous pouvons simplifier la vie de nos utilisateurs. Il est maintenant temps pour tous nos auditeurs d’avoir enfin tous leurs morceaux au même endroit », a déclaré Alexandra Leloup, chef de produit chez Deezer.

Sans plus attendre, voici la marche à suivre : Connectez-vous à l’application, puis accédez à l’onglet Paramètres ;

Les utilisateurs mobiles n’ont qu’à sélectionner « Transférer vos favoris » tandis que les utilisateurs Web trouveront cette fonctionnalité en accédant aux paramètres de leur compte ;

Ensuite, appuyez sur « Sélectionner un service » et toute votre collection musicale sera intégrée dans Deezer.

A vrai dire, le service existait déjà et n’est pas de Deezer. Il repose sur un tiers nommé Tune My Music. La différence c’est que Deezer l’intègre et facilite son utilisation gratuitement, alors que Tune My Music est initialement payant à partir de 1000 titres transfères. Ainsi, si vous utilisez ce dernier directement, vous pouvez faire le chemin inverse vers les concurrents de Deezer. Précisons aussi que Spotify (qui vient de proposer un abonnement à 0,99 euro/mois) et AppleMusic, ne sont pas les seules sources disponibles. Ce sont simplement les plus populaires.

Source : screenrant