XPS 17 : Dell présente son grand PC portable haut de gamme

Le XPS 17 est présenté par Dell comme un PC portable doté d’un écran de 17 pouces et pourtant plus petit que près de la moitié des ordinateurs actuels au format 15,6 pouces…

Après avoir lancé il y a quelques semaines la nouvelle version de son ultrabook au format 13,3 pouces, le XPS 13, Dell complète son offre aujourd’hui, avec la mise à jour de son modèle au format 15,6 pouces, le XPS 15, et l’annonce d’un tout membre de la famille, le XPS 17, équipé comme son nom l’indique d’un grand écran de 17 pouces.

Ces deux nouvelles configurations seront disponibles dès le 14 mai pour le XPS 15 (à partir de 1 799 €) et du 11 juin pour le XPS 17 (à partir de 1 999 €). Elles bénéficieront du même très haut niveau de finition que le XPS 13, avec en particulier un châssis en aluminium, un repose-poignets en fibre de carbone (noir ou blanc) et un écran doté de quatre bords très fins. Et malgré ce dernier point, la Webcam (720p compatible Windows Hello) de ces PC portables de la gamme XPS est bien placée sur la bordure supérieure de l’écran, et non en bas de l’écran ou dans le clavier comme peuvent encore le faire d’autres constructeurs. On retrouvera également le lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton de démarrage.

Pour la mise à jour du XPS 15 (modèle 9500), Dell fait appel à des composants récents, comme les processeurs Intel de 10ème génération (Core i5/i7/i9). Ils seront complétés par les puces graphiques Intel UHD Graphics ou Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Pour l’écran, l’utilisateur aura le choix entre un modèle Full+ (1 920 x 1200 pixels) et une version 4K+ tactile (3 840 x 2 400 pixels). Pour les autres composants internes, le constructeur proposera de 8 à 64 Go de mémoire et un SSD d’une capacité allant de 256 Go à 2 To !

Grâce à son format, plus grand que celui du XPS 13, le XPS 15 intègre, sur les côtés du clavier, d’un système audio composé de quatre haut-parleurs (deux woofers de 2,5 W chacun et deux tweeters de 1,5 W). D’autre part, sa connectique est composée de 3 ports USB 3.1 de type C, dont deux compatibles Thunderbolt 3, d’un lecteur de cartes mémoire SD et d’une prise casque/micro. De plus, un réplicateur apportant un port USB 3 de type A et une sortie vidéo HDMI 2 supplémentaires est fourni. Le poids du nouvel XPS 15 est de 1,83 Kg (version non tactile) ou 2,05 Kg (écran tactile).

XPS 17 : le grand petit Ultrabook

La grosse nouveauté du constructeur réside donc dans l’arrivée, dans la gamme XPS, d’un modèle 17 pouces, le XPS 17 (modèle 9700). Enfin, pas si grosse finalement, car si la configuration embarque bel et bien un écran 17 pouces, le constructeur annonce un format plus petit que près de la moitié des PC portables au format 15,6 pouces ! Cela s’explique par les quatre bordures très fines de l’écran. En effet, comme ce dernier occupe 93,7% de la surface du panneau du PC portable, les dimensions du PC portable sont minimisées. Le XPS 17 ne mesure donc que 37,4 x 24,8 x 1,95 cm, pour un poids de 2,11 / 2,51 Kg (écran non tactile / écran tactile).

Le futur XPS 17 offrira la même variété de composants que son petit frère, mais avec encore plus des performances graphiques. Ainsi, le XPS 17 s’annonce digne d’une machine gamer, tout du moins pour le modèle le plus sophistiqué, grâce à l’intégration de puces graphiques Nvidia GeForce GTX 1650 Ti ou RTX 2060 Max-Q. Un nouveau système de refroidissement se chargera d’éviter une trop forte montée en température.

L’écran du XPS 17 sera soit 4K+ (3 840 x 2 400 pixels), tactile et certifié HDR 400, ou Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels). La configuration sera dotée du même système audio que le XPS 15. En revanche, sa connectique sera différente, avec cette fois 4 connecteurs USB C compatibles Thunderbolt (au lieu de 2 sur le nouveau XPS 15).

