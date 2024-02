Des nouvelles de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, Protection IP débarque dans Chrome Canary, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur ce que l’on sait de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir et des caractéristiques techniques de la PS5 Pro. Bonne nouvelle, une nouvelle fonction de protection de la vie privée débarque sur Chrome Canary. Alors que les premiers avis sur The Walking Dead : The Ones Who Live commencent à pleuvoir sur la toile, Outlook fait face à une grosse faille de sécurité.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir pourrait surprendre les fans

Charlotte Brändström a profité d’une interview accordée à MovieZine pour partager de nouvelles informations officielles concernant la deuxième saison de la série Les Anneaux de Pouvoir. Si aucune date de sortie n’a encore été révélée, la réalisatrice a expliqué que cette saison 2 serait « plus sombre, plus audacieuse et davantage axée sur les personnages ». La cinéaste promet aux fans des « rebondissements surprenants ».

Les données privées des clients Outlook sont danger

Outlook fait face à une faille critique de sécurité mettant en danger les fichiers de l’ordinateur de ses victimes. Nommée CVE-2024-21413, cette faille permet aux pirates de prendre le contrôle sur les appareils à distance et touche Microsoft 365 Apps for Enterprise, Microsoft Office 2021, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la marche à suivre pour se protéger contre cette menace.

Attention à cette faille de sécurité Outlook © Tom’s Guide

La PS5 Pro pourrait rivaliser avec certains PC haut de gamme

Moore’s Law is Dead a partagé de nouvelles informations concernant l’un des consoles les plus attendues de 2024, la PS5 Pro. Selon lui, la future console pourrait être offrir des performances capables de rivaliser avec certains PC haut de gamme. Le youtubeur révèle également que la PS5 Pro pourrait sortir pour les fêtes de fin d’année 2024 et serait disponible à partir de 500 dollars. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir les spécifications techniques de la console.

PS5 Pro (concept)

The Walking Dead The Ones Who Live : qu’en pense la presse ?

Les premières critiques sur The Walking Dead : The Ones Who Live commencent à sortir et sont globalement élogieuses. La presse spécialisée salue le comeback de Rick et Michonne mais regrette les quelques moments de flottement qui ponctuent une intrigue pourtant intéressante, notamment grâce à la qualité d’écriture des nouveaux personnages. Un spin-off qui convainc les journalistes et devrait régaler les fans.

Credit : AMC

Une fonctionnalité de sécurité rejoint Google Chrome Canary

Les utilisateurs de Google Chrome Canary seront ravis de découvrir « Protection IP », une nouvelle fonctionnalité de protection de la vie privée qui permettra aux utilisateurs de cacher leur adresse IP. Google vous permet donc de surfer sur le web en mode incognito avec davantage de tranquillité d’esprit. Attention, cette innovation pourrait ralentir la navigation.

Google Chrome Protection IP

Nos tests de la semaine

Asus ROG Ally Z1 : un PC-console séduisant mais qui manque de polyvalence

Asus propose ici un PC-console solide et agréable à utiliser. On adore son joli design, sa dalle LCD Full HD et son lecteur de carte SDXC. C’est un appareil relativement silencieux au bon rapport qualité/prix. Cela étant dit, les performances du ROG Ally Z1 ont leurs limites et notre test nous a permis de constater que l’autonomie est très moyenne, que l’interface de Windows 11 n’est pas adaptée et que le 120 Hz n’est pas toujours utile. Un stockage interne plus généreux serait également bienvenu.

L’interface d’Armoury Crate permet d’accéder aux jeux et plates-formes installés sur le ROG Ally.

OnePlus 12 : excellent rapport qualité/prix pour ce bon photophone

OnePlus frappe fort avec ce nouveau smartphone haut de gamme au prix raisonnable. Si vous cherchez un appareil puissant, doté d’un écran fluide et lumineux et qui fait de belles photos, le OnePlus 12 pourrait vous séduire. L’autonomie est excellente et la charge est très rapide. On regrette que le Snapdragon soit un peu bridé et que ce nouveau flagship killer ne soit que IP65.

