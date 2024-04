À partir de cette date, les virements instantanés seront gratuits dans les banques françaises

Enfin, les virements bancaires instantanés ne seront plus payants pour les clients de banques françaises. Le 9 janvier 2025, les établissements bancaires pourront les recevoir. Ensuite, elles auront jusqu’au 9 octobre 2025 pour permettre à leurs clients d’effectuer des virements instantanés gratuits.

À partir du 9 janvier 2025, toutes les banques pourront recevoir les virements instantanés

Puis, jusqu’à la date limite du 9 octobre 2025, elles devront permettre d’émettre des virements instantanés gratuits

Toutes les banques de l’Union européenne sont concernées par cette gratuité des virements instantanés

Pour les pays européens qui n’ont pas adopté l’euro, il faudra attendre 2027

L’instantanéité des virements bancaires est payante. Sinon, il faut attendre plusieurs jours voire plus longtemps comme lors du lundi 1er avril 2024 qui a prolongé les délais à cause du week-end et du jour férié. Heureusement, les virements instantanés seront prochainement gratuits pour les clients de banques françaises.

Voici à partir de quand les virements instantanés seront gratuits

Les virements instantanés ont beau être pratiques, encore trop peu de personnes utilisent cette solution : 6% à peine en France lors du premier semestre 2023 d’après la Banque de France (et 13% dans la zone euro). Il faut dire que payer un supplément pour envoyer immédiatement de l’argent à un bénéficiaire, ce n’est pas forcément très enthousiasmant. Surtout face à la baisse du pouvoir d’achat des clients français. La méthode est aussi très peu promue par les banques.

Heureusement, les virements instantanés seront prochainement gratuits grâce à un texte publié par l’Union européenne. C’est à partir du 9 janvier 2025 que toutes les banques en Europe pourront les recevoir.

Ensuite, jusqu’à la date limite du 9 octobre 2025, elles devront permettre aux clients d’émettre des virements instantanés gratuits si les virements traditionnels le sont. Sachant que c’est le cas dans une large majorité de banques françaises, tout le monde va profiter de cette gratuité dans les faits.

Certains pays de l’espace européen ne sont pas passés à l’euro. Le délai pour la gratuité des virements instantanés est donc étendu à 2 ans là-bas et sera mise en place pour 2027. Pour rappel, voici les pays de l’Europe qui n’utilisent pas la fameuse monnaie du Vieux Continent :

Bulgarie (lev)

Danemark (couronne danoise)

Hongrie (forint hongrois)

Pologne (zloty polonais)

République tchèque (couronne tchèque)

Roumanie (leu roumain)

Suède (couronne suédoise)

Deux impératifs à remplir pour les banques

Il y a toutefois deux règles à respecter pour les banques à partir de cette date :