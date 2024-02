Les Anneaux de Pouvoir : enfin des nouvelles de la saison 2, la série va vous surprendre

La réalisatrice Charlotte Brändström vient de teaser la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Celle-ci s’annonce plus sombre que le premier acte et promet des rebondissements narratifs inattendus. Aucune date de sortie n’a toutefois été révélée pour le moment.

Le second acte de la série Les Anneaux de Pouvoir est censé sortir dans le courant de l’année 2024. Une fenêtre de sortie qui devrait être tenue, la production ayant échappé de justesse à la grève des scénaristes et des comédiens. Alors que nous attendions frénétiquement des informations officielles, la réalisatrice Charlotte Brändström vient d’évoquer les hostilités à venir dans les colonnes de MovieZine.

Pour rappel, la saison 1 s’est achevée sur le dévoilement de Sauron, déterminé à semer la désolation sur la Terre du Milieu. Un contexte brûlant qui enveloppera logiquement la prochaine salve d’épisodes. Après avoir introduit l’univers et présenté les nombreux personnages qui le composent, la série devrait passer la seconde et offrir des surprises scénaristiques de taille.

Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 sera plus sombre et plus imprévisible

Brändström se garde évidemment bien de dévoiler la teneur de l’intrigue, se contentant de faire un teasing plutôt alléchant : “Ce que je peux dire avec certitude, c’est que ça va être plus sombre, plus audacieux et davantage axé sur les personnages. Je pense que nous avons des épisodes très intéressants à venir”, souligne la cinéaste. Et de promettre que des “rebondissements très surprenants” seront au programme.

C’est l’un des enjeux majeurs de la série Amazon : réussir à surprendre les téléspectateurs (et à agacer les puristes de Tolkien) en prenant des tournants inattendus comme avec le personnage d’Halbrand et le personnage de l’Etranger tombé des étoiles. Les showrunners devraient ainsi continuer sur cette voie, faisant parfois fi du matériel source pour développer une intrigue originale. Selon l’actrice Morfydd Clark, la saison 2 devrait toutefois être plus fidèle aux livres de Tolkien, Galadriel s’apprêtant notamment à faire connaissance avec Nenya, son fidèle anneau.

Pour rappel, la saison 2 est portée par un trio de réalisatrices. Après avoir réalisé deux épisodes dans le premier acte, Charlotte Brändström s’occupe de quatre épisodes. Elle est secondée par Louise Hooper (Sandman, The Witcher) et Sanaa Hamri (Empire, Shameless) qui chapeautent chacune deux épisodes.