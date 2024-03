Ils retirent plus de 40 millions de dollars dans une banque à cause d’un bug

En Éthiopie, des étudiants se sont rués aux distributeurs de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE). Suite à un bug, les clients pouvaient retirer des sommes qu’ils n’avaient pas. La perte totale pour la banque est de plus de 40 millions de dollars.

Suite à un incident technique, les clients de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE) ont retiré plus de 40 millions de dollars

La banque demande aux personnes de restituer l’argent et s’engage à ne pas les poursuivre en justice

De nombreux étudiants ont provoqué des scènes de chaos en se rendant aux distributeurs pour abuser de l’incident technique

Comme tout système informatique, les distributeurs bancaires n’échappent pas aux problèmes. Lors d’un bug, des personnes ont pu retirer “gratuitement” de grosses sommes d’argent en Irlande. Rebelote mais cette fois-ci en Ethiopie puisque plus de 40 millions de dollars ont été retirés ou transférés vers d’autres banques comme l’ont repéré nos confrères de Clubic.

Plus de 40 millions de dollars retirés suite à un bug

Le samedi 16 mars dans la matinée, les clients de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE) ont pu retirer d’énormes sommes, même lorsqu’ils n’avaient pas l’argent sur leurs comptes. Selon les médias, ce sont plus de 40 millions de dollars qui ont été retirés. La réponse de la banque a été rapide mais malgré tout, il a fallu du temps pour que tout revienne en place.

Pendant ce temps, on parle d’étudiants qui se ruaient sur les distributeurs bancaires dans les campus puisque l’information s’est rapidement propagée auprès d’eux via des discussions groupées. En plus de se rendre aux guichets, d’importants transferts ont été effectués. Les autorités ont dû intervenir pour mettre fin à ces scènes de chaos. Depuis, la CBE est pointée du doigt pour son manque de sécurité alors que la banque compte pas moins de 38 millions de clients.

Malgré la demande des autorités universitaires de restituer l’argent dérobé, il n’y eut que peu de retours. La CBE a lancé une plateforme pour se signaler tandis que les policiers identifient les personnes qui ont largement profité de l’erreur. Parmi les étudiants qui ont profité de la faille, l’un d’eux déclare avoir retiré environ 220 dollars. Un autre a pu retirer 440 dollars. Pour rappel, le revenu moyen par mois d’un Éthiopien est de 85 dollars.

La CBE s’engage à ne pas poursuivre les clients

Face aux inquiétudes de ses clients, la CBE précise que cette erreur n’est pas la conséquence d’une attaque informatique. La banque se défend également en précisant posséder suffisamment de fonds pour amoindrir le vol de ces 40 millions de dollars. Selon son président, cette perte serait minime. Les clients qui décident de restituer l’argent ne seront pas poursuivis en justice, s’engage la CBE.

Les conséquences de ce bug sont très importantes pour la CBE, ne serait-ce qu’en termes d’image, et vont au-delà de récentes affaires comme le vol de 90 000 euros depuis un distributeur BNP Paribas, en Belgique.