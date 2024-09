Des plateformes de téléchargement illégal populaires ferment leurs portes, la technologie Li-Fi devrait révolutionner le monde de la connectivité, c’est le récap’ de la semaine

Linus pourrait devenir une alternative sérieuse à Windows et le Li-Fi promet d’offrir une connexion démesurément rapide grâce à la lumière. Alors que plusieurs célèbres sites de téléchargement illégal disparaissent, BYD lance la Denza Z9 GT en deux versions en Europe et de nombreux propriétaires de smartphones OnePlus sont victimes de pannes.

Cinq sites de téléchargement illégal ferment subitement

Si les abonnés aux plateformes de SVOD sont de plus en plus nombreux, d’autres leurs préfèrent encore les sites de téléchargement illégal. Malheureusement pour ces derniers, la liste se réduit à vue d’œil. Cette semaine, cinq sites très populaires ont fermé leurs portes. Il s’agit de Fboxz.to, Aniwave.to, Anix.to, AnimeSuge et Zoroxtv. Les plateformes de téléchargement illégal disparaissent les unes après les autres et il devient de plus en plus compliqué d’accéder à des catalogues de films et de séries sans passer par la case abonnement.

La part de marché de Linux ne cesse de grossir

Alors que Linux fut longtemps réservé aux passionnés, le système d’exploitation open-source commence à gagner du terrain et pourrait un jour devenir une alternative sérieuse à Windows ou macOS. Selon le dernier rapport de StatCounter, Linux a dépassé les 4% de parts de marché en juillet. Cette progression s’explique par les prix trop élevés des produits Apple, la fin du support de Windows 10 mais également par le Steam Deck qui fonctionne sous Linux.

OnePlus : les pannes se multiplient

Depuis plusieurs jours, de nombreux utilisateurs de OnePlus 9 Pro et OnePlus 10 Pro se plaignent sur les réseaux sociaux d’un problème de pannes de cartes mères. Malgré les témoignages à répétition, le constructeur n’a pas encore apporté de solution et ne propose pas de prendre en charge les frais de réparation.

Le Li-Fi pourrait révolutionner notre façon de nous connecter à l’internet

Le Li-Fi (Light Fidelity) pourrait secouer le domaine de la connectivité, avec des débits environ 100 fois supérieurs à ceux auxquels nous sommes habitués avec le Wi-Fi. Les données seraient transmises par la lumière et non pas par les ondes radio et ses avantages seraient nombreux. En effet, la sécurité serait renforcée et les radiations seraient moins nombreuses. Le déploiement commercial du Li-Fi pourrait commencer en 2025 et s’étaler sur quatre ans.

La BYD Denza Z9 GT devrait largement séduire en Europe

BYD continue de s’imposer sur le marché des véhicules électriques en proposant des modèles aux excellents rapports qualité/prix. Le nouveau break de chasse premium de BYD, disponible en version hybride rechargeable ou électrique et dont le prix est particulièrement agressif, devrait largement séduire, en Chine dans un premier temps, puis en Europe. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les caractéristiques techniques de la Denza Z9 GT.

Nos tests de la semaine

nubia Z60 Ultra Leading Version : un rapport puissance/prix quasiment imbattable

Si vous cherchez un smartphone ultra performant, que vous êtes un gamer et que vous souhaitez faire de belles photos sans dépasser la barre des 800 euros, nous avons un candidat parfait pour vous. Le nouveau nubia Z60 Ultra Leading version est actuellement le plus puissant smartphone Android, son autonomie est confortable, la navigation est fluide et la charge est rapide. Un rapport qualité/prix exceptionnel qui vous fait oublier son design imposant et la chauffe du processeur.

LG CordZero A9 Kompressor All-In-One : de beaux atouts pour convaincre

LG propose ici un aspirateur balai laveur de luxe au design original et sophistiqué qui offre une prise en main très agréable. C’est un appareil polyvalent grâce à ses nombreux accessoires et son autonomie est excellente grâce à ses deux batteries. On adore également la puissance du mode Turbo. On aurait toutefois aimé trouver un véritable afficheur et des éclairages LED sur les brosses. Attention, il n’existe pas de nettoyage automatique de la serpillère.

