Linux n’a jamais eu autant de succès face à Windows, sa part de marché bat un record

Depuis des années, Linux traîne une réputation d’outsider dans l’univers des systèmes d’exploitation. Pour ceux d’entre nous qui l’utilisent depuis longtemps, c’était souvent un pari sur l’avenir, un choix motivé par des valeurs d’ouverture et de liberté plutôt que par la facilité.

À l’époque, il était presque inconcevable de voir Linux se faire une place aux côtés de géants comme Windows ou macOS. Mais aujourd’hui, les choses semblent enfin changer, alors que la part de marché de Linux ne cesse d’augmenter.

2024, l’année charnière pour Linux face à Windows et macOS ?

Un rapport récent de StatCounter révèle que Linux a atteint une part de marché mondiale de 4,45 % sur les ordinateurs de bureau en juillet 2024. Pour beaucoup, ce chiffre pourrait paraître anecdotique, mais pour les inconditionnels de Linux, c’est une petite victoire, le signe que l’open-source commence à être pris au sérieux.

Au cours de la dernière année, la part de marché de Linux est passée de 3,12 % à 4,45 %, avec une montée assez régulière malgré quelques légères baisses en cours de route. Cette progression est loin d’être un hasard. D’un côté, de plus en plus d’utilisateurs se détournent de Windows, notamment à cause de la fin du support de Windows 10 et de la direction prise par Microsoft. De l’autre, les prix exorbitants des produits Apple poussent certains à chercher des alternatives.

Mais un facteur clé de cette montée en puissance est sans conteste… le Steam Deck. Cette console de jeu portable, qui fonctionne sous Linux, a donné un coup de fouet à l’écosystème. Depuis longtemps, beaucoup pensaient que le jeu vidéo pourrait être la clé de l’adoption de Linux sur le bureau, et le Steam Deck semble confirmer cette intuition. La compatibilité croissante des jeux avec Linux, couplée à une interface utilisateur plus accessible, a rendu l’OS beaucoup plus attractif.

Si cette tendance continue, il n’est pas impossible que Linux franchisse enfin le cap des 5 % d’ici la fin de l’année. Et avec la période des fêtes qui approche, on peut s’attendre à une augmentation des ventes de Steam Deck, ce qui pourrait encore booster ces chiffres.

Bien sûr, mesurer la part de marché de Linux n’est pas simple. Beaucoup d’utilisateurs de Linux sont très soucieux de leur vie privée, utilisant des outils anti-suivi qui peuvent fausser les chiffres. Il est donc possible que la réalité soit encore plus favorable pour Linux.

Enfin, avec macOS en perte de vitesse, passant de 21,01 % en novembre 2023 à 14,92 % en juillet 2024, Linux pourrait bien réduire l’écart plus rapidement que prévu. Certes, le chemin est encore long, mais pour une fois, il semble que l’avenir de Linux sur le bureau soit plus prometteur que jamais. Affaire à suivre.