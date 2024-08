Test nubia Z60 Ultra Leading Version : un monstre de puissance au service du jeu et de la photo

9/10 nubia Z60 Ultra Leading Version 779€ Voir le verdict Le plus puissant smartphone Android

Après un Z60 Ultra qui a fait sensation début 2024 lors de son passage à la rédaction de Tom’s Guide, nubia vient de dévoiler cet été son jumeau (ou presque), le Z60 Ultra Leading Version. L’air de famille est indubitable, avec un léger changement cosmétique au dos de l’appareil pour les distinguer. À l’intérieur, c’est une autre histoire. La majeure partie des composants sont conservés à l’identique sauf pour trois d’entre eux, assez majeurs. D’abord, le Snapdragon 8 Gen 3 qui répond toujours présent à l’appel, mais dans une version dopée (Leading Version). Ensuite le grand-angle, déjà excellent sur le premier Z60, bénéficie du nouveau capteur de Sony l’IMX906 (présent dans le Samsung Galaxy A55) en remplacement de l’IMX800. Enfin, c’est une caméra frontale de 6e génération qui œuvre désormais sous l’écran.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec ces quelques changements stratégiques, nubia compte bien susciter un regain d’intérêt pour son Z60 Ultra. Rappelons que la marque n’est pas officiellement présente en France, mais qu’on peut acheter ses smartphones sur son site européen nubia (https://eu.nubia.com/fr-fr/). On trouve également la marque chez Amazon ou encore chez Aliexpress, bien que pour l’instant cette Leading Version ne soit pas encore disponible. Nous avons passé le dernier-né de nubia à l’épreuve de nos tests et voici ce que nous en avons pensé.

Quel est le Prix du nubia Z60 Ultra Leading Version ?

Vendu pour l’instant sur la plateforme européenne de la marque, sur Amazon et chez quelques revendeurs assez peu connus du très grand public, le nubia Z60 bénéficie sur le site de son constructeur d’une offre de réduction de 30 euros (avec le code ULTRA 30) pour tout achat avant le 2 septembre à 14 heures. Chez Amazon, il n’y a pas cette réduction, le prix des smartphones vendus en 256 et 512 Go est même 20 euros plus élevé.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Quoi qu’il en soit, le prix de vente reste extrêmement attrayant. Quelle que soit la version de mémoire choisie, le tarif reste en effet bien en dessous des 1000 euros et pour des caractéristiques très haut de gamme :

nubia Z60 Ultra 8 Go / 256 Go : 729 euros

: 729 euros nubia Z60 Ultra 12 Go / 256 Go : 779 euros

: 779 euros nubia Z60 Ultra 16 Go / 512 Go : 879 euros

: 879 euros nubia Z60 Ultra 16 Go / 1 To : 979 euros

Sur les deux versions les moins riches en mémoire, on relève une augmentation substantielle de quelques dizaines d’euros, mais sur la version 16 Go/512 Go, l’appareil est moins cher de 10 euros. Une quatrième édition fait son apparition ciblant les plus gourmands, avec 1 To de stockage. Même avec cette capacité, la note n’atteint pas les 1000 euros.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme avec son prédécesseur, le smartphone est décliné en Europe en silver et en noir avec des textures plus sophistiquées comme on le verra plus loin. Le Nubia Z60 Ultra Leading Version est livré avec un chargeur rapide 80 W, un câble USC-C/USB-C et une coque transparente de protection. La marque est plutôt généreuse de ce point de vue.

Pour la réalisation de notre test, c’est la version 12 Go / 256 Go du Z60 Ultra Leading Version qui nous a été prêtée, dans sa couleur Silver.

Quelles sont les caractéristiques du Z60 Ultra Leading Version

Comme nous le disions précédemment, le nouveau modèle ressemble énormément à l’ancien, mais les composants modifiés – le processeur, le capteur photo principal, la caméra frontale sous l’écran – apportent un regain de performances, voire des usages sensiblement améliorés dans un bon nombre de domaines.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La fiche technique du Nubia Z60 Ultra :

Écran : OLED FHD+ de 6,8 pouces (1116 x 2480p), 400 ppp, 120 Hz, 1500 nits, 100% DCI-P3

: OLED FHD+ de 6,8 pouces (1116 x 2480p), 400 ppp, 120 Hz, 1500 nits, 100% DCI-P3 Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version avec système de refroidissement

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version avec système de refroidissement Mémoire : 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go, 16 Go / 1To, 24 Go / 1 To

: 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go, 16 Go / 1To, 24 Go / 1 To Grand-angle (35 mm) : f/1.59, 50 Mpx (IMX906) au format 1/1.56 pouce, OIS, 8K, 1G+6P Lens

(35 mm) : f/1.59, 50 Mpx (IMX906) au format 1/1.56 pouce, OIS, 8K, 1G+6P Lens Ultra grand-angle (18 mm): f/1.8, 50 Mpx au format 1/1.55 pouce, AF laser, OIS, lentille 1G+7P, 4K

(18 mm): f/1.8, 50 Mpx au format 1/1.55 pouce, AF laser, OIS, lentille 1G+7P, 4K Téléobjectif (85 mm) : f/3.3, 64 Mpx au format 1/2 pouce, zoom optique 5x, OIS

(85 mm) : f/3.3, 64 Mpx au format 1/2 pouce, zoom optique 5x, OIS Caméra avant : f/2.0, 12 Mpx, 4K (6 e génération de caméra sous l’écran)

: f/2.0, 12 Mpx, 4K (6 génération de caméra sous l’écran) Divers photo : AF laser, video 4K 120 fps

: AF laser, video 4K 120 fps Batterie : 6000 mAh,

: 6000 mAh, Charge : filaire 80W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil

: filaire 80W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, double nano SIM

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, double nano SIM Résistance : Corning Gorilla Glass 5, IP68

: Corning Gorilla Glass 5, IP68 Dimensions : 76,35 x 163,98 x 8,78 mm

: 76,35 x 163,98 x 8,78 mm Poids : 245 g

: 245 g Audio : 2 haut-parleurs stéréo, DTS:X Ultra

: 2 haut-parleurs stéréo, DTS:X Ultra OS : Android 14 et MyOS 14

nubia Z60 Ultra Leading Version avec sa coque / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Malgré un tarif défiant toute concurrence, les composants du nubia Z60 Ultra sont haut de gamme et l’appareil bénéficie d’un système à jour avec Android 14.

Un design toujours aussi impressionnant

Le nubia Z60 Ultra Leading Version reprend en grande partie le « design de titan » de son aîné : les amateurs de smartphones ultra compacts façon Samsung Galaxy 24 s’abstiendront, ceux qui recherchent un mobile avec un équipement totalement hors norme ne seront pas choqués. L’appareil pèse 245 grammes pour une épaisseur de 8,8 mm, hors bloc photo qui occupe un tiers du dos et dépasse bien de 3 ou 4 mm. Ce n’est finalement pas beaucoup plus qu’un Galaxy S24 Ultra, mais le style tout en angles du Z60 Ultra renforce son côté massif. Ajoutés à cela quelques notes de rouge (le bouton de verrouillage, le cerclage du grand-angle), l’appareil pourrait même s’apparenter à un modèle gaming… ce qu’il est, mais en partie seulement, étant donné ses aspirations en photo.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le smartphone est lourd en main, mais sa conception est soignée et les textures agréables sous les doigts. Sur notre modèle Silver, on trouve du verre Gorilla Glass 5 en façade anti-rayures. Les tranches, façon aluminium brossé, sont plates, en alliage d’aluminium, tandis que le dos (a priori en plastique haut de gamme) offre un revêtement marbré et brillant, doux au toucher, qui émet un son « vinyle » quand on le frotte.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le bloc photo en verre accueille trois objectifs dont la taille attire le regard. La conception semble robuste et le boîtier résiste à l’eau et à la poussière, avec une certification IP68. Nubia fournit de plus une coque de protection transparente (très légère, mais qui renforce l’aspect imposant du mobile et un film de protection apposé sur l’écran. Si vous souhaitez vous passer de la coque, sachez que le dos ne prend pas les traces de doigts, le film en façade qui protège l’écran marque un peu plus, mais on a vu bien pire.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

En termes de fonctionnement l’appareil dispose d’un capteur d’empreintes sous l’écran et les touches de volume et verrouillage sont situées sur le flanc droit. Nubia y ajoute un interrupteur mécanique qui, lorsqu’on le fait coulisser, peut lancer l’appareil photo, le GameSpace, la torche, l’enregistreur vocal ou le mode silencieux. Le double lecteur SIM et le port USB-C sont bas de l’appareil, le lecteur infrarouge tout en haut, mais le meilleur reste à venir et il est totalement invisible.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’immense écran du Z60 Ultra Leading Version occupe pleinement la façade du fait de bordures ultrafines, à peine plus épaisses en haut et au bas de la surface d’affichage. Il n’y a surtout aucun poinçon, puisqu’il s’agit comme sur le Galaxy Z Fold6 d’une caméra cachée sous l’écran. Rien ne viendra troubler le joueur ou l’amateur de séries. De 6e génération, ce capteur de 12 Mpx est totalement invisible.

Un écran qui n’évolue pas suffisamment

Passons rapidement sur l’écran qui contribue avec son absence de poinçon et ses discrètes à la belle allure du smartphone, puisque c’est l’élément qui ne change pas, par rapport à la version précédente. On retrouve les mêmes atouts et les mêmes inconvénients que l’an passé. La luminosité est suffisante pour la plupart des usages, mais on aurait justement apprécié que nubia la pousse un peu. La marque annonce 1500 nits, mais en pratique nous ne sommes parvenus qu’à mesurer 1100 cd/m² sur des fichiers HDR et seulement 850 cd/m² sous une source lumineuse avec l’ajustement automatique (enclenché par défaut).

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La colorimétrie montre des couleurs globalement trop chaudes par défaut, mais en réglant l’affichage sur Soft pour la couleur et cool pour la température, notre sonde a relevé des couleurs vraiment fidèles à la réalité avec un Delta E de 1,05 et une température d’environ 6450 K. C’est dommage, avec ce réglage, l’écran perd un peu en luminosité. C’est là, l’un des rares inconvénients de ce Z60 Ultra. Pour le reste, on apprécie la finesse de l’affichage qui avec une définitions satisfaisante de 1116 x2480 points offre une haute résolution de 400 ppp. Et ce d’autant plus, que l’écran est conçu pour protéger au mieux les yeux de toute fatigue oculaire.

Un Snapdragon 8 Gen 3 dopé, plus puissant que jamais

Le nubia Z60 Ultra a compté parmi les premiers smartphones à embarquer le dernier processeur haut de gamme en date de Qualcomm. Le Z60 Ultra Leading Version est pour sa part le premier à profiter de la variante survitaminée du Snapdragon 8 Gen 3, appelée Leading Edition. Cadencé à presque 3,4 GHz, contre 3,3 GHz habituellement, le SoC annonce une puissance comme jamais.

nubia Z60 Ultra Leading Version : PCMark et GeekBench 6



Passé à l’épreuve des benchmarks, le nouveau Z60 laisse sur place son prédécesseur dans de nombreux tests. Il dépasse même le Galaxy S24 Ultra, notamment dans quelques mesures 3Dmark et PC mark. Rappelons que ce Galaxy profite, lui aussi, d’une version améliorée pour Samsung du processeur de Qualcomm.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On sent que nubia dans une démonstration de puissance pure a véritablement lâché la bride de son nouveau poulain. Il a d’ailleurs surchauffé, avec une montée en température jusqu’à 55 degrés dans un stress test, avant de s’éteindre. Un scénario assez classique avec de tels niveaux de performance, mais qui ne doit pas inquiéter outre mesure les gamers et les photographes.

nubia Z60 Ultra Leading Version : 3DMark et Antutu



Sur des usages de la vie réelle (photo-vidéo, jeux…) qui requièrent de solides performances , nous n’avons heureusement pas subi une telle chauffe. Mais si vous tentez de pousser la bête dans ses retranchements, nous vous conseillons de rester tout près d’un ventilateur pour éviter de vous brûler les doigts. L’appareil est équipé d’un système de refroidissement efficace au quotidien, mais rien ne semble suffisamment dimensionné pour une sur sollicitation de ce 8 Gen 3 dopé.

Galaxy S24 Ultra

Xiaomi 14 Ultra

Les performances sont malgré tout assez stables et l’appareil profite pleinement de ses 12 Go de RAM, auxquels s’ajoutent jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle (activés dans nos tests). GameSpace permet par ailleurs d’optimiser finement la configuration pour chacun de vos jeux.

Précisons pour terminer que la compatibilité Wi-Fi 7 est désormais de la partie. Quant aux haut-parleurs, ils continuent de décevoir avec un son un peu désagréable quand on le pousse à fond.

Photo : toujours dans le haut du panier

Le Z60 ultra Leading Version n’est pas le Galaxy S24 Ultra ou le Pixel 9 Pro XL, mais il a énormément à offrir en photo, notamment en basses lumières. La configuration reste la même que l’an passé avec un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif respectivement associé à deux capteurs de 50 Mpx et un capteur de 64 Mpx. Il y a tout de même deux changements matériels à souligner, le capteur principal du grand-angle est désormais le Sony IMX906 en remplacement de l’IMX800. Un capteur un peu plus grand format aurait sans doute renforcé un peu plus les aptitudes du Z60 Ultra (déjà plutôt bonnes) en basses lumières. Heureusement, seconde amélioration matérielle, le processeur est plus puissant avec la possibilité de renforcer les algorithmes.

Téléobjectif x2,4 (Il faut penser dès le début à retirer le filigrane nubia au bas de la photo !

Grand-angle (35 mm)

Ultra grand-angle (18 mm)

Téléobjectif (85 mm)

Portrait 35 mm Portrait 50 mm Portrait 85 mm

Avec le système baptisé Neovision de nubia, les focales restent différentes de certains autres appareil, soit 18 mm pour l’ultra grand-angle, du 35mm pour le grand-angle et du 85 mm pour le téléobjectif. Ce dernier offre un zoom x2,4, qui en pratique assure un agrandissement plus important que les X2 présents habituellement. C’est un petit plus appréciable. Zoomer en x5 (170 mm) donne d’assez bons résultats pour peu que la lumière soit au rendez-vous. En x10, l’image commence à pixelliser. Quoi qu’il en soit, le dispositif du Z60 Ultra Leading permet de couvrir de façon satisfaisante de nombreuses scènes, y compris les portraits (même s’ils manquent parfois de naturel). Un zoom optique puissant aurait été la cerise sur le gâteau.

Téléobjectif x2,4 (85 mm)

Téléobjectif x2,4 (85 mm)

GA UGA Télé

C’est cependant le grand-angle qui se débrouille le mieux en termes de gestion de l’éclairage, même si l’ultra grand-angle reste tout à fait satisfaisant dans bon nombre de cas, si la lumière est suffisante. Le téléobjectif s’avère de ce point de vue plus à la peine.

Nous avions trouvé que les prises de vue manquait de rapidité avec le premier Z60, ça semble s’être amélioré, mais pour des scènes vraiment très sombres, comptez deux ou trois secondes sans bouger pour limiter le flou. Un problème bien moins présent sur un Pixel 9 Pro XL et pour un résultat bien meilleur.

Grand-angle, très basses lumières

nubia Z60 Ultra LV Pixel 8 Pro (plus calir, moins de netteté)

Portrait 35 mm Portrait 50 mm

Portrait 85 mm Portrait 85 mm

Le Z60 Ultra Leading Version offre désormais des outils de retouche empruntés à Google. Ils fonctionnent plutôt bien avec parfois quelques ratages mais qui ne sont pas du fait de nubia. Nous avons rencontré les mêmes soucis avec le Pixel. les retouches IA sont d’une manière générales assez bluffantes, mais pas à tous les coups selon la nature des photos. Il y a tout de même de quoi s’amuser.

Avec la retouche sur le Z60 de nubia, on a fait disparaître en bas à gauche la marque au sol, rendu le ciel rouge et tenté de flouter le fond. Mais comme avec la retouche sur le Pixel 9 Pro XL à droite, l’immeuble au dessus de la tête a posé problème :

Photo d’origine Z60 Ultra LV Retouche nubia Retouche Pixel

Caméra frontale

En façade, la caméra frontale “cachée”, n’est pas aussi percutante en mode portrait que le téléobjectif, mais cela reste exploitable. il est bien sûr possible de désactiver les filtres beauté un peu trop efficaces selon nous !

Belle autonomie, charge rapide… chapeau bas !

Comme son prédécesseur, la Leading Version est équipée d’une énorme batterie de 6000 mAh qui justifie en grande partie ses mensurations généreuses. C’est suffisamment rare pour être salué même si des marques comme Honor ont déjà largement dépassé les 5000 mAh comme avec le Magic 6 Pro (5600 mAh). Comme Honor, nubia fait appel au silicium-carbone pour sa batterie, d’une meilleure efficacité énergétique à taille égale.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’année dernière, l’autonomie du Z60 Ultra nous avait parue un peu juste pour cette capacité hors norme. Cette année, c’est bien différent, avec l’IA en renfort, comme l’annonce nubia. Lors de nos tests, le Z60 Ultra Leading Version a tenu 12h38 au test PCMark avec un rafraîchissement automatique jusqu’à 120 Hz et 14h37 en forçant le rafraîchissement en 60 Hz. C’est 1 à 2 heures de plus que sur le dernier modèle! En streaming vidéo sur réseau Wi-Fi, l’appareil se défend de façon très satisfaisante avec comme l’an passé presque 22 heures d’autonomie. Bien sûr, les jeux 3D épuiseront bien plus rapidement la batterie, mais la charge est au programme pour redonner en quelques instants de longues heures d’endurance au smartphone.

nubia Z60 Ultra Leading Version / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Fournis avec un chargeur de 80 W, le nubia Z60 Ultra se recharge à une vitesse très rapide étant donné sa batterie de 6000 mAh. Il ne lui faut que 48 minutes en tout et pour tout pour faire un plein complet. En 10 minutes seulement, il atteint déjà 27%, en 20 minutes 52% et en 30 minutes les 3/4 de la batterie sont remplis (74%). Une très belle performance… pulvérisée par le mode Turbo. En activant cette option dans les paramètres, l’appareil se recharge en 30 minutes à 76% et à 100 % en une trentaine de minutes !

20 55 30 76 40 95

