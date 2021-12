Des rats apprennent à jouer à DOOM et à tirer sur les ennemis

DOOM se joue généralement avec une souris, mais c’est aussi possible avec un rat. Un scientifique a réussi à apprendre le fonctionnement du jeu à des rats. Les rongeurs sont capables de se déplacer, d’ouvrir les portes et de tirer sur les ennemis.

Un scientifique a relevé le défi « Can it run DOOM ? » à sa façon. Il joue au fameux FPS non pas avec une souris, mais avec un rat. Enfin, c’est plutôt le rat qui joue à sa place. Il a appris aux rongeurs de jouer au jeu avec un setup de réalité virtuelle qui lui a coûté moins de 2 000 $ à réaliser.

Un rat joue à DOOM 2 – Crédit : Viktor Tóth

Après le bot Twitter qui joue à DOOM avec les commandes que vous tweetez, voici un rat qui joue à DOOM. Viktor Tóth, un ancien neuro-ingénieur chez les instituts Feinstein est à l’origine de cette prestation. Il a réussi à apprendre à un groupe de rats à jouer à DOOM 2.

Les rats ont appris à reconnaître le Diablotin, un ennemi dans DOOM 2, pour lui tirer dessus

Viktor Tóth a partagé la vidéo du rat qui joue à DOOM 2 sur sa chaîne YouTube. Il s’est entretenu avec Futurism et a donné plus de détails sur son projet. Apprendre aux rats à jouer à DOOM n’était pas une étude scientifique. Viktor Tóth a révélé que : « l’idée est juste arrivée de nulle part ». Il a choisi DOOM 2 car la carte est facile à modifier.

Le scientifique a modifié le premier couloir du jeu et les portes. Celles-ci peuvent s’ouvrir au toucher. Ainsi, les rats peuvent simplement s’approcher des portes pour les ouvrir. D’ailleurs, le scientifique a conçu plusieurs versions de la même carte en positionnant l’ennemi, en l’occurrence un Diablotin, à différents endroits. Les rats ont donc dû apprendre à reconnaître l’ennemi pour lui tirer dessus au lieu de déclencher cette action toujours au même moment.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le rat se déplace dans DOOM avec les commandes à sa disposition pour obtenir sa récompense alimentaire. Désormais, Viktor Tóth a de plus grandes ambitions. Il veut apprendre plus de jeux différents aux rats et optimiser sa configuration. Il pense même créer une chaîne Twitch pour financer ses recherches avec les revenus.

Source : BGR