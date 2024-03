Epic Games Store : atomisez vos ennemis dans le jeu gratuit de la semaine !

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store réserve un nouveau cadeau à ses ouailles. Après Aerial_Knight’s Never Yield, la plateforme offre cette fois-ci un jeu de combat spatial jouable en solo et en multijoueur. Son nom ? Astro Duel 2.

La liste des cadeaux offerts par l’Epic Games Store depuis 2018 est longue comme le bras. Ces opérations hebdomadaires sont scrutées de près par les joueurs. Et on les comprend puisqu’elles permettent d’intercepter des jeux sans rien débourser. Ces derniers temps, la plateforme a offert le jeu de plateforme Super Meat Boy Forever et le jeu de course sans fin Aerial_Knight’s Never Yield. Ce dernier sera disponible encore pendant quelques heures avant de s’effacer au profit d‘Astro Duel 2.

Développé et édité par Wild Rooster, ce jeu de combat spatial arrive donc le jour de sa sortie sur l’Epic Games Store. Il propose un gameplay clair : pulvériser les adversaires qui se dressent sur votre chemin. A bord de votre Nano Fighter, vous pourrez ainsi venir à bout de vos ennemis depuis les airs. Il sera aussi possible de batailler sur les plateformes. Pour ce faire, il suffira de vous poser dans les zones soumises à l’apesanteur : le gameplay de combat sur plateforme se mettra alors automatiquement en route.

Astro Duel 2 est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Il est possible de jouer en solo mais aussi en multijoueur (en ligne et en local). Le mode Versus vous permet notamment d’affronter jusqu’à 6 joueurs. Les adeptes de la coopération jetteront leur dévolu sur le mode Bounty qui leur donnera l’occasion de réaliser des missions ensemble. Le mode Cash Grab permet quant à lui de défendre ou de dérober un coffre-fort en équipe. Un mode speedrun est également de la partie pour les amateurs de défis.

Vous pourrez façonner votre personnage et sélectionner votre vaisseau, chacun ayant des atouts différents. Pour venir à bout de vos adversaires, vous devrez actionner votre laser mais aussi utiliser le grappin et le scanner. Une fois descendu de votre véhicule, vous devrez dégainer des armes et des objets (mines, boucliers, fusil à pompe, grenades) tout en mettant à profit vos compétences spéciales.

Astrol Duel 2 sera disponible entre le 7 et le 14 mars sur la plateforme vidéoludique. Pour rappel, cette dernière a le vent en poupe. L’Epic Games Store a désormais franchi la barre des 270 millions de joueurs sur PC. Un développement soutenu qui fait déjà de l’ombre à Steam.