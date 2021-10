DOOM : vous pouvez y jouer sur Twitter en tweetant vos commandes

Le défi « Can it run DOOM ? » prend une toute nouvelle tournure. Après la caisse enregistreuse de McDonald’s, le test de grossesse et l’ampoule IKEA à 10 euros, voici DOOM sur Twitter. Deux fans ont effectivement créé un bot Twitter appelé « Tweet2Doom ». Comme son nom l’indique, il suffit d’échanger quelques tweets avec ce bot pour jouer à DOOM.

DOOM – Crédit : id Software

Ce concept semble plutôt simple, mais c’est un peu plus compliqué en réalité. Vous devez répondre à un tweet de Tweet2Doom avec une phrase comme « /play x,,e,,e,,e,,50-,50-u,15-f » si vous voulez jouer à DOOM. Et ce n’est que le début. Les créateurs du bot ont partagé toutes les commandes disponibles et le fonctionnement du bot.

Échangez des tweets avec un bot Twitter pour jouer à DOOM

Une fois que vous lancez votre partie de DOOM, le bot vous répond avec la première vidéo de 10 secondes de gameplay. Vous échangez ensuite au travers d’une série de tweets jusqu’à ce que vous gagniez la partie, ou pas. À chaque réponse avec votre commande, le bot envoie une vidéo de 10 secondes avec ce que vous lui avez demandé d’exécuter. Le bot peut envoyer une vidéo toutes les 36 secondes. Voici un exemple ci-dessous pour mieux comprendre le fonctionnement du bot DOOM.

/play x,10-,e,10-,e,10-,e,50-,40-u,35-,28-l,99-u,99-u,35-, — Acetylsalicylic Acid 💊 (@ASPIRINmoe) October 6, 2021

/play 20-,54-l,99-u,99-u,28-l,99-u, — Acetylsalicylic Acid 💊 (@ASPIRINmoe) October 6, 2021

De plus, le compte Tweet2Doom partage les records obtenus par les joueurs et les statistiques de la semaine. Début octobre, 38 joueurs ont échangé avec le bot au cours d’une semaine. Le plus long échange était ainsi composé de 54 tweets et 295 commandes ont été effectuées. Bien entendu, les speedrunners n’ont pas résisté à l’envie de battre de nouveaux records avec Tweet2Doom. Le record est actuellement détenu par un internaute qui a réussi à terminer le niveau en seulement 19 secondes avec 4 tweets.

🏆 New Record! 🏆

⠀

Best time for E1M1

Difficulty: Hurt me plenty

Time: 0:19

Commands: 4

⠀

Tweet chain: https://t.co/IzpJXMzuMY

⠀

🎥 pic.twitter.com/7RAfKGAnlI — Tweet2Doom (@tweet2doom) October 12, 2021

D’autres joueurs peuvent d’ailleurs continuer la partie commencée par quelqu’un d’autre en répondant au fil de tweets avec leurs instructions. Les créateurs du bot ont donc préparé une carte interactive qui récapitule toutes les parties de DOOM sur Twitter. Certaines chaînes très longues ont ainsi été réalisées par plusieurs joueurs. Il vous suffit de cliquer sur l’un des noms de la carte interactive pour être redirigé vers le fil Twitter correspondant.

Source : PC Gamer