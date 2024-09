Des smartphones Galaxy deviennent vulnérables, fini la gratuité sur les autoroutes belges : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait la censure de Mad Men par Netflix, la cyberattaque géante qui touchait la France, et que Sony avait peut-être signé un accord avec Rockstar concernant GTA 6. Ce vendredi, c’est Samsung Galaxy, autoroutes, et Helldivers 2. Bonne lecture !

La mise à jour de Helldivers 2 tant attendue est reportée

Helldivers 2 est dans la tourmente. Pour redresser le navire et satisfaire les joueurs, Arrowhead Game a lancé un plan de redressement. On s’attend donc à plusieurs ajustements. Mardi 3 septembre, un patch important était censé pointer le bout de son nez. Mais cette mise à jour de Helldivers 2 a finalement été retardée, ce qui n’a pas manqué de décevoir les joueurs déjà irrités. Pour calmer la grogne , le développeur s’est exprimé sur le Discord officiel par l’entremise de Baskinator, en charge de la communauté du jeu. “Comme vous le savez tous, nous travaillons sans relâche sur notre plan d’engagement de 60 jours. Pour ce faire, nous modifions la fréquence de nos mises à jour pendant cette période”, explique-t-il en préambule.

Les autoroutes wallonnes ne seront plus gratuites

© Envato

En France, les usagers des autoroutes doivent composer avec les péages. C’est d’ailleurs la norme dans de nombreux pays européens où des systèmes de vignettes ou de barrières sont mis en place. Mais pas en Belgique où les autoroutes sont gratuites pour les automobilistes et les motards. Un état de fait qui risque toutefois de changer dans les prochaines années. Le gouvernement régional de Wallonie prévoit de mettre en place une mesure qui va décevoir les automobilistes français. Soucieux de “faire participer les usagers à la qualité du réseau routier wallon”, le gouvernement compte mettre en place un “droit d’usage” à l’horizon 2029.

C’est la fin du support pour ces quatre Samsung Galaxy

Alors que de nombreux Galaxy étaient éligibles à la mise à jour de sécurité d’août, le constructeur vient de mettre plusieurs modèles sur la touche : Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy M31s. Après quatre ans de support, ils ne recevront désormais plus les mises à jour logicielles, synonymes de nouvelles fonctionnalités. Ils continueront de fonctionner mais n’auront plus droit aux correctifs de sécurité. Ce qui ouvre malheureusement la porte aux menaces. Si vous possédez l’un des appareils susmentionnés et que vous réalisez dessus des manipulations sensibles (comme des transactions bancaires), il est donc fortement conseillé de migrer sur un autre appareil.