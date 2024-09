Ces Samsung Galaxy sont vulnérables, ils ne recevront plus de mises à jour

Le support des appareils Samsung Galaxy n’est pas éternel. Le constructeur a mis à jour son calendrier de mises à jour, retirant plusieurs références de smartphones et de tablettes de la liste. Des modèles qui n’auront désormais plus droit aux nouvelles fonctions et aux correctifs de sécurité.

Alors que de nombreux Galaxy étaient éligibles à la mise à jour de sécurité d’août, le constructeur vient de mettre plusieurs modèles sur la touche. En fonction des références, le support est plus ou moins long sur les smartphones et les tablettes de Samsung. Si le Galaxy S24 aura droit à sept ans de mises à jour, c’est loin d’être le cas pour les modèles les plus vieillissants.

C’est la fin du support pour ces quatre Samsung Galaxy

Alors que nous attendons patiemment la sortie du Galaxy S24 FE, le fabricant vient de mettre à jour sa liste et quatre appareils lancés en 2020 sont désormais privés de support. Voici les modèles exclus :

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy M31s

Après quatre ans de support, ils ne recevront désormais plus les mises à jour logicielles, synonymes de nouvelles fonctionnalités. Ils continueront de fonctionner mais n’auront plus droit aux correctifs de sécurité. Ce qui ouvre malheureusement la porte aux menaces. Si vous possédez l’un des appareils susmentionnés et que vous réalisez dessus des manipulations sensibles (comme des transactions bancaires), il est donc fortement conseillé de migrer sur une autre tablette comme la Galaxy Tab S9 ou sur un autre smartphone Samsung.

D’autant que sans mises à jour, les performances risquent de baisser avec le temps. Certaines applications pourraient en outre devenir incompatibles. Notez qu’il est toujours possible que le constructeur déploie une mise à jour de sécurité ponctuelle (si une vulnérabilité critique est découverte).

Pour rappel, le cycle des mises à jour s’est arrêté dernièrement sur trois smartphones Galaxy également lancés en 2020 :

Galaxy A51 5G

Galaxy A41

Galaxy M01

En novembre 2023, d’autres smartphones étaient également devenus obsolètes :

Galaxy Z Fold

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy A50s

Galaxy A70s

