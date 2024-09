Helldivers 2 : frustration chez les joueurs, Arrowhead prend une décision décevante

Helldivers 2 a profondément changé depuis son lancement. Plusieurs patchs ont été déployés par Arrowhead et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains n’ont pas fait l’unanimité. La mise à jour qui a diminué les dégâts infligés par le lance-flamme a notamment été accueillie très froidement par la communauté. D’autres nerfs ont également été vivement critiqués comme celui du fusil d’assaut AR-61 Attendrisseur.

Tel est le contexte brûlant traversé par le shooter ces dernières semaines. Accusé notamment d’être suréquilibré, Helldivers 2 est désormais dans la tourmente, se trouvant même à un moment charnière. Pour redresser le navire et satisfaire de nouveau les joueurs, Arrowhead Game a lancé un plan de redressement. On s’attend donc à plusieurs ajustements. Mardi 3 septembre, un patch important était censé pointer le bout de son nez. Mais il a finalement été retardé, ce qui n’a pas manqué de décevoir les joueurs déjà irrités.

Helldivers 2 : la mise à jour tant attendue a été reportée

Pour calmer la grogne naissante, le développeur s’est exprimé sur le Discord officiel par l’entremise de Baskinator, en charge de la communauté du jeu. “Comme vous le savez tous, nous travaillons sans relâche sur notre plan d’engagement de 60 jours. Pour ce faire, nous modifions la fréquence de nos mises à jour pendant cette période”, explique-t-il en préambule.

Et de promettre l’arrivée d’un billet de blog ce jeudi “qui détaillera nos progrès jusqu’à présent, les correctifs sur lesquels nous avons travaillé et la date de livraison de ces mises à jour. Cela vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin et notre date limite pour notre première livraison dans le cadre de ce plan”, ajoute le responsable de la communauté Helldivers 2.

Autrement dit, le travail se poursuit mais les mises à jour sont encore en chantier. “L’annonce classique de l’annonce de l’annonce”, ironise un joueur qui s’attendait plutôt à obtenir du concret. Comme ses acolytes, il devra encore patienter un certain temps pour découvrir le “changement de méta significatif” promis. On espère également en savoir plus sur le serveur de test promis par le directeur du jeu Johan Pilestedt.

