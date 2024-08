Diablo 4 : ce build est tellement puissant qu’il fait planter les serveurs, Blizzard doit intervenir

Crédit : Blizzard

La saison 5 de Diablo 4 bat son plein et depuis son lancement le 6 août, les sorciers profitent en abondance du sort “lance de foudre”. En combinant cette compétence avec l’amulette unique Éclat d’hiverre, les joueurs peuvent lancer le sort tellement de fois qu’ils font planter les serveurs.

En effet, chaque fois que le joueur lance un orbe gelé avec l’amulette, il peut engendrer une conjuration, qui elle-même lance ses propres orbes gelés. De quoi générer une armée de petits bonshommes lanceurs de boules de neige, qui permet surtout de réduire le cooldown normalement long de lance de foudre. Pour le sorcier, cela permet de spammer le sort sans compter.

Lance de foudre provoque le ralentissement des serveurs de Diablo IV

Malheureusement, le lances de foudres dans tous les sens font ramer les serveurs. Des plantages ont même été recensés dans certains cas ! C’est notamment ce qui est arrivé à des joueurs de haut niveau comme Mekuna : dans une vidéo, il montre la puissance démesurée de ce build, peu avant que Blizzard n’intervienne pour nerfer la combinaison.

À lire > Diablo 4 pas cher : où acheter le hack’n’slash de Blizzard au meilleur prix en 2024 ?

« Dans de rares cas, l’Éclat d’hiverre peut causer des problèmes de performance des serveurs », écrit un community manager de Blizzard sur les forums de Diablo 4. Pour résoudre le problème, les développeurs ont décidé de réduire la fréquence des arcs vers les ennemis supplémentaires, en compensant cela par des dégâts supplémentaires. De plus, le nombre d’orbes gelés pouvant être lancés à partir de Conjurations lors de l’utilisation d’Éclat d’hiverre a été ajustée dans certains cas.

Bien que Blizzard ait augmenté la quantité de dégâts que chaque lance de foudre peut infliger, elles ne touchent plus autant d’ennemis. Cela rend forcément les niveaux élevés de la Fosse beaucoup plus complexes à terminer, le joueur n’ayant que 10 minutes pour tuer les ennemis les plus coriaces du jeu.

Pourtant, Blizzard s’était engagé à ne pas corriger les builds trop performants en milieu de saison… à moins qu’ils ne causent des problèmes techniques. Ce semble ici être le cas, d’ailleurs certains affirment sur les forums avoir vu la disparition des lags lorsqu’ils spamment le sort.