Diablo 4 pas cher: où acheter le jeu au meilleur prix ? 

Diablo IV est le nouvel opus de la célèbre franchise de Blizzard Entertainement. Le premier jeu est sorti en 1997, et avec ses suites cette série est devenue véritablement culte. Diablo IV, très attendu par les fans, est enfin disponible sur PC et consoles de nouvelles générations.

Diablo IV est sans conteste l’un des plus gros succès de 2023. D’un autre côté, Blizzard continue d’abreuver son jeu de nouveaux contenus grâce au système de saisons et un DLC est même attendu pour le mois d’octobre. C’est pourquoi, si vous n’avez toujours pas essayé ce titre, c’est le moment ou jamais. En effet, chez les revendeurs son tarif a fortement baissé et il est possible de se le procurer pour quelques dizaines d’euros. Voici où acheter Diablo IV moins cher et au meilleur prix.

💶 Où acheter Diablo 4 au meilleur prix ?

Le jeu est disponible sur PC (via le Battle.Net ou Steam), PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One depuis le 6 juin 2023. Et bien entendu, Blizzard Entertainement propose différentes éditions de son nouveau jeu.

L’édition Standard au tarif officiel de 79,99 euros.

au tarif officiel de 79,99 euros. Extension Vessel of Hatred en précommande à 39,99 €. Disponible le 8 octobre, il s’agit du premier véritable DLC de Diablo IV.

en précommande à 39,99 €. Disponible le 8 octobre, il s’agit du premier véritable DLC de Diablo IV. L’édition Digital Deluxe au tarif officiel de 99,99 euros. Avec cette dernière, vous aviez accès à une monture et une armure de monture, ainsi qu’au passe de « combat premium saisonnier ».

au tarif officiel de 99,99 euros. Avec cette dernière, vous aviez accès à une monture et une armure de monture, ainsi qu’au passe de « combat premium saisonnier ». L’édition Ultimate qui était proposée au prix 109,99 euros. Vous retrouviez tous les avantages de la Digital Deluxe mais elle donnait aussi accès à une emotes ailes du créateur. Et elle permettait de débloquer 20 niveaux dans le passe de combat saisonnier et un objet ornemental.

Notez que les deux dernières éditions ne sont plus disponibles chez les revendeurs. Sinon, le heu de base est disponible sous la barre des 30 euros sur le site de la Fnac. Pour les joueurs PC, il faudra directement passer par le site du Battle.Net ou Steam.

🔥 Quel gameplay pour Diablo IV ?

Diablo IV est un jeu d’action-RPG qui vous emmène dans un univers particulièrement sombre. Du point de vue du scénario, il s’agit de la suite directe de Diablo III sorti en 2012. Après avoir vaincu Malthaël, il va falloir cette fois combattre Lilith, la fille de Mephisto et la mère du monde Sanctuaire. Les développeurs ont annoncé qu’on pourrait explorer plus de 140 donjons et quêtes secondaires tout au long de l’histoire. Et si vous avez peur que ce contenu ne soit pas suffisant, Blizzard a d’ores et déjà annoncé deux extensions, dont la première est attendue pour le 8 octobre prochain.

Côté gameplay, vous pourrez choisir entre 6 classes de personnages personnalisables (barbares, voleurs, nécromanciens, druides, sorcières et sacresprit avec la nouvelle extension). Et comme toujours la série Diablo propose d’explorer le Sanctuaire et de combattre des ennemis issus d’un riche bestiaire. Et vous allez pouvoir faire tout cela avec des graphismes à couper le souffle avec notamment l’arrivée du Ray-Tracing. Le jeu promet même du JcJ une fois la trame principale terminée. Enfin, vous pouvez trouver ici les configurations PC nécessaires pour profiter à fond de Diablo IV.