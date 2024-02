Diablo 4 arrive sur GeForce NOW, et ce n’est pas le seul jeu Blizzard

Les jeux Blizzard avaient quitté le service de cloud gaming GeForce NOW il y a maintenant presque 4 ans. Mais cette époque est révolue, puisque deux gros jeux arrivent sur la plateforme en février, parmi une dizaine d’autres titres.

Diablo 4 arrive sur GeForce NOW © Tom’s Guide

GeForce Now fête ses quatre ans d’existence.

La plateforme accueille Diablo 4 et Overwatch 2.

Des dizaines d’autres jeux arrivent aussi, dont Skull and Bones.

C’est une excellente semaine pour les abonnés à GeForce NOW, car NVIDIA ajoute Diablo IV à la liste des jeux jouables. Vous devrez posséder ce jeu sur Steam si vous voulez le streamer via le cloud, car GeForce NOW n’est pas compatible avec la version Battlenet. Ni avec Battlenet tout court, d’ailleurs.

Diablo IV est actuellement en pleine saison 3 intitulée Saison des Assemblages (non, rien à voir avec la vinification) qui vient de commencer. Il y a donc à faire. Et maintenant, vous pouvez y jouer sur votre téléphone ou votre Mac, si vous le souhaitez.

Diablo 4 et Overwatch 2 débarquent sur Nvidia GeForce Now

Diablo IV est en réalité l’un des deux jeux Blizzard à arriver sur le service : il vient avec Overwatch 2, qui n’avait pas du tout été bien reçu sur Steam. NVIDIA ajoute peu à peu de plus en plus de jeux d’Activision Blizzard au catalogue. Et il était temps, car ils étaient déjà disponibles sur le service auparavant.

En fait, leurs jeux avaient été retirés il y a presque exactement quatre ans. Le personnel de GeForce NOW avait annoncé aux abonnés sur les forums communautaires le 11 février 2020 que les jeux d’Activision Blizzard étaient retirés, à la demande d’Activision.

Pour les fans de ces jeux qui n’ont pas de PC gamer dédié, c’est une excellente nouvelle. Mais ce n’est pas tout : Rage et Rage 2 rejoignent également le service. Ainsi que Bang-On-Balls: Chronicles. Tous ces jeux devront être possédés en versions Steam uniquement. Sauf pour Rage 2, que vous pouvez aussi posséder sur Epic et Xbox.

Des dizaines d’autres jeux ajoutés à GeForce NOW en février

C’est difficile à croire, mais GeForce NOW fête ses quatre ans. Pour célébrer ça, NVIDIA lance une campagne d’un mois pour son 4e anniversaire. Elle ne donne pas de détails spécifiques sur ce que la célébration peut inclure, mais il ne serait pas surprenant qu’elle distribue quelques récompenses alléchantes à un moment ou à un autre.

D’autres jeux seront également ajoutés pendant le mois de février, avec, notamment :