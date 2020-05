Dino Crisis : sorti en 1999, le jeu de Capcom est adapté en 4K, 60 fps par des fans

20 ans après sa sortie, Dino Crisis s’offre une cure de jouvence. The Apple of Eden propose en effet une mise à jour pour y jouer sur une machine moderne. Le survival horror de Capcom supporte désormais la 4K à 60 FPS, les écrans larges, la plupart des manettes, DirectX, etc.

Crédit : Capcom

Moins connu que la saga des Resident Evil, Monster Hunter ou Street Fighter, Dino Crisis reste un classique du jeu vidéo et un pionnier du genre survival horror. Le titre est d’abord sorti sur PlayStation en 1999 avant d’être porté sur Dreamcast et PC en 2000.

Alors que Capcom multiplie les remakes et les portages des premiers opus de Resident Evil, Dino Crisis semble avoir été abandonné au fond du grenier. Et ceux qui voudraient en profiter à nouveau sur un PC moderne se rendront vite compte que l’opération relève du défi.

C’est sans compter sur le travail des passionnés de The Apple of Eden qui nous livre un patch collaboratif et non officiel pour le ressusciter. Dino Crisis devient non seulement jouable sur une machine de 2020, mais il prend également un coup de jeune en passant à la 4K.

Dino Crisis s’offre la 4K, DirectX et le support des écrans larges

En plus de compatibilité avec les machines modernes, la mise à jour apporte une foule de fonctionnalités tout en restant fidèle à l’œuvre originale. Dino Crisis Classic REbirth offre notamment la possibilité de jouer en haute résolution, jusqu’à 4K en 60 FPS, et sur des écrans larges.

Pour fonctionner avec les GPU modernes, les développeurs de The Apple of Eden ont remplacé le vieux DirectDraw 5 par DirectX 9, et travaille actuellement sur le support d’OpenGL et de DirectX 11. Le patch apporte également une compatibilité étendue des contrôleurs.

La mise à jour est néanmoins soumise à quelques contraintes, notamment l’obligation de posséder la version japonaise de Dino Crisis (SourceNext). À noter que le collectif a également remis au goût du jour les deux premiers volets de Resident Evil sur PC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de The Apple of Eden.

Source : The Apple of Eden