Super Mario 64 est disponible en 4K sur PC, sans émulateur

Un portage surprise de Super Mario 64 vient d’être réalisé sur PC avec l’Unreal Engine, DirectX 12 et des textures en 4K. Avec cette version, plus besoin d’émulateur, et les modders ne seront plus limités par les contraintes techniques de la Nintendo 64.

Plus de vingt ans après la sortie du titre phare de la Nintendo 64, Mario 64 fait son retour, mais sur PC cette fois. Un nouveau portage surprise du célèbre jeu de plateforme vient en effet d’être dévoilé sur Reddit. Contrairement aux versions disponibles sur émulateur, les fans ont entièrement recréé le jeu sur PC avec l’Unreal Engine, DirectX 12 et des textures en 4K. Une première et une réussite à découvrir en vidéo sur la chaîne YouTube Unreal (sans rapport avec la marque déposée d’Epyc Games) avec 12 minutes de gameplay.

Une petite révolution dans la communauté des modders et des fans du jeu puisque cette version permet de s’affranchir de toutes les limites imposées par les émulateurs, et le hardware de la Nintendo 64. On peut ainsi jouer en 4K sur un écran large, et avec n’importe quelle manette. Le portage supporte également les applications tierces pour changer le rendu du jeu ou ajouter des effets visuels, notamment Reshade.

Pour réaliser un portage aussi fidèle, on imagine que les développeurs se sont probablement basés sur une version décompilée du titre original. Peut-être celle qui a fuité l’année dernière sur 4Chan. On peut également s’attendre à de nouveaux portages PC, et à des émulateurs plus fidèles dans les mois à venir. En plus du vol de 160 000 comptes Nintendo à cause d’une faille de sécurité, la firme vient de se faire dérober plusieurs téraoctets de données de code source de la N64, de la GameCube et de la Wii.

Un Super Mario 64 DX 12 4K surprise pour éviter la censure de Nintendo

Les modders ou les développeurs ont généralement l’habitude de teaser les fans avec un premier niveau ou quelques images de leurs prochaines réalisations. Pour ce portage, le projet est resté secret pendant toute la phase de développement. L’équipe a certainement voulu éviter que Nintendo ne le fasse retirer trop rapidement pour limiter sa diffusion. Nintendo fait régulièrement fermer des sites dédiés à l’émulation, et poursuit systématiquement ceux qui usent de ses licences, même les plus anciennes.

Un fan réinvente Super Mario Land sur Nintendo 64

Source : Video Games Chronicle