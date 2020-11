Disney a développé un robot humanoïde au regard très réaliste et presque troublant

Le robot Gaze développé par Disney Research – Crédit : Disney Research

La majorité des robots humanoïdes qui ont été développés à ce jour possèdent un point en commun. Leur regard est totalement vide. Ils ont généralement une apparence amicale avec des yeux ronds et lumineux. C’est par exemple le cas du robot Pepper développé par Softbank en 2019 pour servir les clients dans un café japonais. D’ailleurs, la pandémie a donné naissance à deux robots serveurs aux Pays-Bas pour accueillir les clients tout en limitant les interactions humaines. Le nouveau robot que Disney Research vient de présenter est totalement différent de ces deux-là. Prénommé Gaze, ce qui signifie regard en anglais, ce robot porte très bien son nom. En effet, son regard est tellement réaliste qu’il en devient presque troublant. Le fait qu’il ne possède pas de peau artificielle n’améliore pas non plus les choses.

Gaze peut cligner des yeux, respirer, tourner la tête, etc.

Avec Gaze, Disney Research a développé un système capable de donner aux robots un semblant d’humanité. En plus de son regard réalise, Gaze cligne des yeux, bouge comme s’il respirait et tourne la tête pour faire face à son interlocuteur. D’ailleurs, les ingénieurs de Disney n’ont développé que le buste du robot pour l’instant, puisqu’ils se concentrent principalement sur les expressions faciales. Comme ils l’ont expliqué, « nous cherchons à créer une interaction qui donne une illusion de vie ».

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de démonstration publiée sur YouTube, Gaze donne effectivement cette impression. À un moment, ses yeux semblent même être dans le vague. Le regard humain a un comportement similaire lorsqu’il y a une distraction par exemple. De plus, ses yeux bougent parfois rapidement, comme s’il cherchait à étudier le visage de son interlocuteur. Vous l’aurez compris, Gaze est un robot humanoïde très réaliste. Il serait évidemment beaucoup moins effrayant et troublant à regarder si les ingénieurs lui avaient ajouté de la peau artificielle.

Enfin, Disney a probablement prévu d’utiliser des robots humanoïdes réalistes dans ses parcs d’attractions. Bien entendu, le système développé pour Gaze pourrait également être repris sur d’autres robots pour faciliter leur interaction avec les humains. À l’heure actuelle, l’un des robots humanoïdes les plus évolués et les plus performants est sûrement Atlas, bien que son regard ne soit pas au niveau de celui du robot de Disney. Atlas est développé par Boston Dynamics à qui nous devons notamment le chien robot Spot qui a été mis en vente aux États-Unis à 74 500 $. Un robot aussi performant sur le terrain qu’Atlas et aussi réaliste que Gaze pourrait servir dans de nombreux domaines.

Source : Engadget