Ce restaurant néerlandais emploie des robots serveurs pour respecter la distanciation sociale

Quand on est restaurateur pendant une pandémie et que le confinement a été levé, il faut bien trouver un moyen de récupérer sa clientèle dans un environnement le plus sécurisé possible. En effet, la restauration fait partie des industries les plus lourdement impactées par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’économie. Depuis plusieurs mois, tous les restaurants néerlandais s’étaient retrouvés contraints de fermer. Avec le déconfinement, ils peuvent petit à petit rouvrir dans certaines mesures de sécurité : distanciation sociale, nombre limité de clients, etc. Découvrez donc comment le restaurant Royal Palace du village Renesse dans la province de Zélande a décidé de reprendre du service.

Royal Palace a employé deux nouveaux serveurs plutôt différents de ceux d’habitude. En effet, ils n’ont aucune émotion et ne connaissent que deux mots : bonjour et bienvenue. Et oui, c’est bien deux robots en uniforme blanc et rouge avec un petit foulard noué autour du cou qui accueillent les clients au Royal Palace. Imaginez la surprise des clients quand ils franchissent la porte du restaurant et qu’ils croient se retrouver sur un plateau de tournage d’Hollywood. D’ailleurs, ces derniers ont aussi fait appel à des robots désinfecteurs.

Les robots serveurs ne sont pas là pour remplacer les humains, mais seulement pour donner un coup de pouce. La fille du gérant, Leah Hu, qui travaille aussi dans le restaurant a précisé : « ils nous aident dans notre travail. Nous sommes souvent occupés et nettoyons les tables alors les robots nous donnent un coup de main supplémentaire. Nous ne disparaissons pas et nous sommes toujours là. Il y aura toujours besoin d’être humains dans cette industrie ».

En plus de souhaiter la bienvenue, les robots sont aussi capables de servir les plats et de débarrasser les tables des clients. Bon, il ne faut pas non plus s’attendre à qu’ils vous servent un verre d’eau ou qu’ils communiquent votre allergie aux arachides au chef cuisinier. Au moins, ils ont le mérite d’être mignons (quoique, c’est discutable), de faire respecter la distanciation sociale et d’apporter une touche d’originalité au restaurant.

