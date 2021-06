Disney dévoile ses onze prochains films animés après la sortie de Luca

Malgré la pandémie mondiale, Disney entend poursuivre son agenda chargé de sorties. Si Cruella se dévoilera dès demain dans les salles obscures, la firme aux grandes oreilles ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Outre la récente sortie de Luca sur Disney +, le studio promet d’ores et déjà pas moins de onze films pour les prochains mois et années.

Disney multiplie les projets animés pour les prochaines années ! – Crédit : Pixar

Ainsi, une multitude de formats animés sont attendus. L’agenda de sorties prévisionnelles s’étend pour l’heure sur une durée de cinq ans. Adaptations ou films originaux, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Rien que pour la saison 2021-2022, ce sont pas moins de cinq projets qui doivent se dévoiler au grand public.

Un agenda chargé

Premier long-métrage attendu : Ron’s Gone Wrong. Ce projet animé suivra le parcours d’un jeune adolescent recevant en cadeau un B*Bot. Il s’agit d’une version robotique d’un smartphone, dotée d’une personnalité attachante. Mais celui de l’adolescent en question semble ne pas fonctionner correctement et celui-ci devra tout mettre en oeuvre pour le sauver. Le film est attendu en octobre 2022.

S’en suivra Ecanto, sur un ton résolument plus féerique. L’histoire se penchera sur Mirabel, une jeune fille qui doit trouver sa place dans sa famille alors qu’elle est la seule à ne pas avoir de pouvoirs magiques. La bande-sonore sera signée Lin-Manuel Miranda, à qui l’on doit In The Heights et Hamilton.

Pour les fêtes de fin d’année, la franchise La Nuit au Musée revient sur le devant de la scène, mais version animée. Ce projet dévoilera le fils de Larry, hésitant à prendre la place de son père comme gardien de nuit au musée. Ensuite, courant 2022, Pixar lèvera le voile sur Turning Red. L’histoire met en scène une jeune fille mal dans sa peau, qui se transforme malgré elle en panda roux géant ! Ce sera également le retour d’un film Pixar au cinéma et non sur une plateforme de streaming.

Mais ce n’est pas tout ! Pixar proposera également le premier long-métrage consacré à Buzz L’Éclair pour le printemps 2022. Nous pourrons également découvrir le premier format long de Bob’s Burger, Artemis, ou encore Diary of a Wimpy Kid. Encore une fois, nous devrions nous régaler de toutes ces propositions artistiques !

Source : Screenrant

