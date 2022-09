Disney+ : le CEO dévoile ses projets pour le futur de la plateforme

Réinventer le streaming : tel semble être l’ambition de Bob Chapek, le CEO de la plateforme de Disney+. Face à une concurrence toujours plus acharnée, la firme aux grandes oreilles semble prête à sortir l’artillerie lourde. Si Netflix perd des abonnés et Amazon Prime augmente drastiquement ses forfaits, la plateforme de Chapek voit les choses sous un angle bien différent. En effet, le CEO ambitionne de remettre les abonnés au centre même des enjeux de Disney+. L’idée est simple : devenir un acteur du système et non plus un spectateur lambda. Si on ignore encore ses plans concrets, ses récentes déclarations laissent présager un futur sous le signe de la création et du renouvellement.

Disney+ veut révolutionner le streaming – Crédit : Disney+

Le marché de streaming pourrait connaître de sérieux revers dans les prochaines années. Mais Chapek lui semble déjà avoir trouvé la solution miracle pour contrer le mauvais sort. De quoi faire de Disney+ le leader incontesté en la matière.

Disney+ : la plateforme veut se réinventer dans un futur proche !

« Nous imaginons un avenir dans lequel Disney + n’est pas seulement un service de streaming. Il faut que tout cela devienne une plateforme de narration nouvelle génération. Le but est de mélanger le monde physique au monde numérique. Personnaliser l’expérience consommateur : tel est notre objectif permanent » explique ainsi Bob Chapek. « Dans l’avenir, visionner un match ne doit pas être une expérience passive. Il faut que le public fasse partie intégrante de l’action. Il faut absolument anticiper les attentes de chacun en créant de nouvelles expériences uniques » ajoute également ce dernier.

L’interactivité permanente semble être la clé pour Chapek. Mais on ne sait toujours pas comment ce dernier compte réellement s’y prendre. Les différentes filiales du groupe semblent donc en passe de collaborer main dans la main pour créer des ponts. L’ambition de Disney n’est plus à prouver. Son avance en matière de nouvelles technologies non plus. La plateforme pourrait donc créer quelque chose d’inédit qui pourrait réellement révolutionner le marché du streaming. Avec des marques stars comme Pixar et Marvel, il y a fort à parier que le défi sera relevé haut la main.

Et si le spectateur devenait le héros du streaming ? C’est en tout cas la promesse alléchante de Bob Chapek. Il faudra probablement quelques années pour développer cette nouvelle ère, révolutionnaire si elle tient toutes ses promesses !

Source : Screenrant