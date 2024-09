Disney+ : le partage de compte devient payant, le tarif pour la France apparait sur Google

Disney

On le savait depuis un moment, et ces derniers mois l’information s’était faite de plus en plus pressante : Disney+ va arrêter de permettre le partage de compte.

Le monde de la SVOD n’est pas tout rose. Après leur arrivée en grande pompe en France à prix réduit, Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo et consort ont commencé à serrer la vis. Dans un premier temps en augmentant leurs tarifs, puis en proposant des offres avec publicité.

Mais le nerf de la guerre pour ces plateformes, c’est bien le partage de compte qui, selon elles, leur fait perdre un grand nombre d’abonnements. La première à s’en être soucié est Netflix.

Afin de permettre aux abonnés de partager leur abonnement, le N rouge a mis en place un mode Abonné supplémentaire. Pour quelques euros de plus par mois, vous pouvez ainsi partager votre compte avec quelqu’un (qui n’aura accès qu’à un seul profil utilisateur). Concrètement, cela permet de continuer à partager un compte en payant toujours moins cher que deux abonnements séparés.

Disney+ et la fin du partage de compte

Le 25 septembre, le Disney a annoncé sur son site officiel l’arrivée du partage de compte payant. Après avoir lancé ce type d’abonnement cet été dans plusieurs régions, Disney s’attaque au gros de son marché : USA, Canada, Costa Rica, Guatemala, Europe, Asie et Pacifique.

La fonction est la même que celle de Netflix. Vous payez un abonnement de votre choix et vous pouvez y ajouter des utilisateurs extérieurs à votre foyer via un petit plus mensuel. Pour le moment, seuls les prix en dollars ont été rendus officiels et le montant est de 6.99$.

Cependant, en faisant une petite recherche sur Google avec les mots clé qui vont bien, nous avons réussi à obtenir le prix en euros qui, est, comme nous le pensions d’ailleurs, de 5.99€ par mois. Notez qu’un seul abonné supplémentaire est possible.

Screenshot

Tout comme chez Netflix, l’abonné supplémentaire pourra bénéficier de l’un des profils existant de votre compte (cela permet la récupération si vous partagiez déjà votre compte). Seul le profil principal et les profils enfant ne peuvent pas être transférés.