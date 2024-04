Disney+ : la fin du partage de compte est malheureusement officielle, mais à quel prix ?

Disney+

C’est officiel : Disney+ s’attaque au partage de compte. À partir de juin 2024, la plateforme de streaming proposera une option payante pour ceux qui souhaitent partager leurs identifiants avec des personnes vivant en dehors de leur foyer.

Disney+ acte la fin du partage de compte gratuit dès juin 2024

Cette décision s’inspire directement de la stratégie de Netflix, qui a déjà mis en place un système similaire. L’idée est simple : proposer aux utilisateurs de payer un supplément pour ajouter des comptes supplémentaires à leur abonnement principal.

Le prix de cette option n’a pas encore été dévoilé par Disney+, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit comparable à celui de Netflix, soit environ 5,99 € par mois. Sur Netflix, tous les abonnés qui veulent partager leur compte avec une personne en dehors de leur foyer doivent débourser cette somme.

Le déploiement de cette nouvelle option débutera en juin dans une poignée de pays, avant d’être étendu au reste du monde à partir de septembre. Disney+ a déjà commencé à tester son système d’alerte au Canada en novembre dernier, et les premiers résultats semblent concluants.

Pour rappel, Disney+ interdit déjà formellement le partage gratuit de compte en dehors du foyer. La plateforme considère que le partage “inapproprié” de compte est l’une des principales raisons de la stagnation de son nombre d’abonnés ces derniers mois.

En s’attaquant au partage de compte, Disney+ espère donc augmenter ses revenus et se rapprocher de son objectif de rentabilité. Cette décision pourrait également avoir un impact positif sur la qualité du service, en réduisant le nombre de connexions simultanées et en améliorant la fluidité du streaming. Du moins, on l’espère.

Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à payer pour partager leur compte Disney+. La réponse à cette question sera déterminante pour l’avenir de la plateforme. En attendant, les abonnés Disney+ qui souhaitent partager leur compte avec des amis ou de la famille devront se préparer à payer un supplément.