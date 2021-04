Aliens : Fireteam, les Space Jockeys seront présents

Crédit : 20th Century Fox

Alien est une franchise majeure du Septième art, initiée en 1979 par Ridley Scott avec Alien, le huitième passager. Et si l’esthétique du Xénomorphe est aussi populaire aujourd’hui, c’est aussi grâce à l’artiste Hans Ruedi Giger. Alors que Disney en possède désormais les droits, Ridley Scott compte poursuivre sa mythologie (notamment étoffée par James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet).

Deux films sont déjà sortis au cinéma : Prometheus et Alien Covenant. Le premier cité mettait en scène les Space Jockeys, ou Ingénieurs, éléments incontournables de l’univers. Et cette race extraterrestre signe son retour dans Aliens : Fireteam, prochain jeu de la franchise, comme le montre une capture d’écran ci-dessous.

Attendez-vous à voir les Space Jockeys

Les Space Jockeys (ou Ingénieurs) s’affichent dans Aliens Fireteam – Crédit : 20th Century Games

Alien va avoir droit à sa série télévisée sous l’impulsion de Disney. Mais la franchise est également attendue sur nos consoles avec Aliens : Fireteam. Ici, c’est TPS en équipe avec des Xénomorphes, bien loin de l’atmosphère survival horror à la première personne de Alien Isolation. L’équipe de développement semble connaître son sujet puisque les Space Jockeys seront au rendez-vous. Une race extraterrestre découverte dans Alien, le huitième passager, puis des années plus tard dans Prometheus. Des humanoïdes de grande taille en lien avec l’existence des Xénomorphes…

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, Aliens : Fireteam laisse apparaître de grandes statues des visages de Space Jockeys à la façon du Mont Rushmore. Rien n’indique en revanche si les extraterrestres seront physiquement présents mais on croise les doigts. Après tout, rien qu’avec la présence de ces statues, on sent que le studio de développement maîtrise l’univers d’Alien.

Aliens Fireteam sera canon avec l’univers

Aliens Fireteam promet d’être canon avec l’univers de Ridley Scott, qui a décidé de balayer les films de ses successeurs. La trame prend place plusieurs siècles après l’expédition d’Elizabeth Shaw et l’équipe du LV-223 dans Prometheus. On ne sait pas si les Space Jockeys seront amicaux mais les fans seront tentés de répondre non…

Alors que Disney voudrait réaliser un film avec une jeune Ellen Ripley, Aliens : Fireteam est quant à lui prévu pour cet été sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Espérons une réussite à la hauteur de Alien Isolation !

