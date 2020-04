Disney : un remake live action du classique Hercule est en préparation

Crédit : Disney

Un énième film d’animation de Disney va être recréé pour une sortie prochaine au cinéma. Il s’agit du film Hercule sorti en 1997 et réalisé par John Musker et Ron Clements. C’est le 35e classique d’animation de Disney juste avant Mulan, dont la date de sortie de l’adaptation en live action a été repoussée au 24 juillet 2020. La nouvelle recette de Disney est plutôt fructueuse. Reprendre les classiques qui ont bercé plusieurs générations d’enfants en les réadaptant au public actuel avec des prises de vue réelles ou des images de synthèse réalistes, ça marche à tous les coups. Et pour preuve, les remakes qui ont déjà vu le jour, le Roi Lion et Aladdin, sont fiers de leur succès.

De grands noms pourraient réaliser le remake

Walt Disney Studios va tout mettre en œuvre pour que le remake d’Hercule soit aussi un succès. D’après un rapport de The DisInsider, plusieurs sources auraient communiqué que de grands noms ont été évoqués pour la réalisation. En premier, ce serait Jon Favreau bien connu pour avoir réalisé le Livre de la jungle en 2016, le Roi Lion en 2019 et la série The Mandalorian, dont la saison 2 sera disponible sur Disney+ en octobre.

Ensuite, il y a les célèbres frères Anthony Russo et Joe Russo réputés pour leur travail sur les films Marvel, notamment Avengers : Infinity War (2018) et le plus gros succès du box-office de tous les temps, Avengers : Endgame (2019). Enfin, les sources auraient parlé de Gore Verbinski. Par exemple, c’est lui qui a réalisé la franchise des Pirates des Caraïbes, mais aussi le film d’animation Rango.

De plus, certaines chansons originales devraient être conservées même si de nouvelles feront leur apparition. Il va falloir que Disney trouve le bon compromis pour conter les aventures d’Hercule tout en gardant le film live action accessible aux plus jeunes. Rien n’est officiel pour le moment, même si ce n’est pas surprenant que le classique bénéficie de son propre remake, étant donné sa popularité. Le film de 1997 est d’ailleurs déjà disponible en streaming sur Disney+.

